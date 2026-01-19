Trei cazuri de hipotermie raportate în ultimele zile la Soroca, din cauza vremii

Hipotermia este o afecțiune gravă care apare atunci când temperatura corpului scade sub 35 de grade Celsius, în urma expunerii prelungite la frig sau la apă rece. Medicii avertizează că, în sezonul rece, riscul crește considerabil, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

La Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” sunt înregistrate în prezent trei cazuri de hipotermie, dintre care două se află în secția de reanimare. Informația a fost oferită de Nina Spoialo, vicedirector medical al instituției.

„Cazurile s-au înmulțit, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile. Hipotermia apare din cauza îmbrăcămintei necorespunzătoare și a expunerii îndelungate la temperaturi joase. Avem și pacienți care stau în case neîncălzite, fără posibilitatea de a face focul. Astăzi s a adresat un căruțaș de aproximativ 70 de ani, iar ceilalți pacienți au între 50 și 60 de ani”, a spus Nina Spoialo.

Printre cele mai frecvente simptome se numără frisoanele, oboseala musculară, crampele, dificultățile de respirație, palpitațiile și lipsa de coordonare. În lipsa tratamentului, hipotermia poate duce la comă, stop cardio respirator sau deces.

Cele mai afectate categorii sunt vârstnicii, copiii, bolnavii cronici, persoanele subnutrite sau epuizate, precum și cele aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. În astfel de situații, intervenția medicului este necesară.

Primul ajutor constă în scoaterea persoanei din mediul rece și aducerea într-un spațiu încălzit, cu o temperatură de aproximativ 25-30 de grade. Hainele ude sau strâmte trebuie îndepărtate și înlocuite cu unele uscate. Încălzirea se face treptat, cu pături, după care este necesară adresarea la medic. Specialiștii atrag atenția că trebuie evitate reîncălzirea rapidă, frecționarea corpului și administrarea de alcool.

Potrivit medicului, față de anii precedenți, în acest sezon se observă o creștere a numărului de cazuri, din motiv că și gerurile sunt mai puternice.