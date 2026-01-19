Săptămâna CNA: sechestre pe bunuri ilicite de cca 6 milioane de lei

O încăpere locativă în valoare de circa 5,8 milioane de lei a fost pusă sub sechestru, într-un dosar de escrocherie, de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente, scrie anticoruptie.md

Potrivit CNA, sechestre aplicate anterior pe bunuri de peste 6 milioane de lei au fost confirmate prin încheieri judecătorești.

Pe parcursul săptămânii trecute, CNA a desfășurat percheziții în dosarul privind construcția ilegală a unui local în zonă istorică a capitalei, pe strada E.Doga. Statut de bănuiți în acest caz au mai multe persoane, inclusiv responsabili de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică și recepția finală în lipsa actelor permisive. Acțiunile ar fi fost comise în condițiile în care lucrările erau sistate în baza unui act de control emis de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST).

În aceeași perioadă, patru persoane au fost reținute în două dosare de trafic de influență. Două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat mijloace necuvenite pentru a facilita promovarea probelor teoretice și practice la examenul auto, categoria B. Într-un alt caz, banii au fost pretinși pentru eliberarea certificatelor medicale necesare pentru obținerea permisului de conducere și a certificatelor de competență profesională, fără prezentarea fizică la comisia medicală. Persoanele bănuite ar fi susținut că au influență asupra membrilor comisiilor medicale.

În prezent, potrivit CNA, șapte persoane vizate în dosarele Centrului sunt arestate și deținute în instituțiile penitenciare.