Un lot de 200 kg biscuiți neconformi a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

De către

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor.

Neconformitatea a fost constatată în urma analizelor de laborator, care au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, precum și nereguli privind declarația nutrițională, inclusiv lipsa unor informații obligatorii pe etichetă.

Pentru protejarea consumatorilor, a fost dispusă reținerea oficială a lotului neconform. Biscuiții nu au fost comercializați consumatorilor, fiind utilizate în condiții controlate, în cantități reduse, ca hrană pentru pește.

La prescripția inspectorilor ANSA, operatorul economic a întreprins măsuri corective pentru înlăturarea neconformităților constatate, inclusiv revizuirea procesului de producere și a informațiilor oferite consumatorilor.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor continuă monitorizarea situației și reamintește operatorilor din domeniul alimentar despre obligația respectării stricte a cerințelor legale privind siguranța produselor și informarea corectă a consumatorilor.

Totodată, Agenția încurajează consumatorii să verifice informațiile de pe etichetele produselor alimentare și să sesizeze orice nereguli.