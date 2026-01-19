Apel fals în miez de noapte

De către

Un apel fals la serviciul de urgență 112 s-a soldat cu amendă, în raionul Soroca. Un bărbat a sunat intenționat la 112, anunțând că ar fi fost agresat fizic de o rudă. În urma verificărilor efectuate de poliție, informația nu s-a confirmat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie 2025, într-o localitate rurală, în jurul orei 2:30. Apelul a determinat mobilizarea serviciilor de urgență, însă s-a stabilit că solicitarea a fost nejustificată. Pentru fapta comisă, instanța a aplicat o amendă de 1500 de lei.

Autoritățile reamintesc că apelurile false la 112 pot pune în pericol intervenția în situații reale de urgență și sunt sancționate conform legii.