Apel fals în miez de noapte

De către
OdN
-
0
48

Un apel fals la serviciul de urgență 112 s-a soldat cu amendă, în raionul Soroca. Un bărbat a sunat intenționat la 112, anunțând că ar fi fost agresat fizic de o rudă. În urma verificărilor efectuate de poliție, informația nu s-a confirmat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie 2025, într-o localitate rurală, în jurul orei 2:30. Apelul a determinat mobilizarea serviciilor de urgență, însă s-a stabilit că solicitarea a fost nejustificată. Pentru fapta comisă, instanța a aplicat o amendă de 1500 de lei.

Autoritățile reamintesc că apelurile false la 112 pot pune în pericol intervenția în situații reale de urgență și sunt sancționate conform legii.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

