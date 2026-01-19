Două viziuni, un scop comun: Diana Rusu și Viorel Vița despre proiectele din 2026 / VIDEO

ONG-ul „Femeia de Azi” își consolidează direcția de activitate și anunță planuri clare pentru anul 2026, axate pe dezvoltarea comunității, egalitatea de gen și implicarea activă a femeilor și bărbaților în viața socială. Fondatoarea organizației, Diana Rusu, vorbește despre extinderea inițiativelor existente și despre lansarea unei noi subdiviziuni, „Bărbatul de Azi”, coordonată de Viorel Vița.

„Femeia de Azi” este o asociație obștească activă în comunitatea drochiană și în regiunea de Nord, cu accent pe egalitate de gen, echitate și stabilitate socială. Diana Rusu spune că ultimul an și jumătate a fost o perioadă intensă, dar plină de rezultate concrete. Organizația a beneficiat de sprijin din partea autorităților locale și naționale, iar colaborarea dintre societatea civilă și factorii de decizie a contribuit la implementarea unor proiecte cu impact real.

Potrivit fondatoarei, echipa „Femeia de Azi” reunește membri cu experiență în diverse domenii, de la educație și jurisprudență, până la lucrul cu tinerii. Membrii au vârste diferite, de la voluntari de 16 ani până la persoane de 60 de ani, uniți de dorința de a produce schimbări pozitive în comunitate. Organizația promovează o democrație onestă, egalitatea la toate nivelurile și se poziționează ferm împotriva discriminării și încălcării drepturilor persoanelor vulnerabile.

Un pas important pentru anul 2026 îl reprezintă dezvoltarea subdiviziunii „Bărbatul de Azi”. Diana Rusu explică faptul că ideea vine firesc din conceptul de egalitate de gen. În viziunea sa, o societate echilibrată presupune colaborare reală între femei și bărbați, nu competiție. Subdiviziunea va funcționa ca un departament în cadrul ONG-ului și va aborda probleme specifice bărbaților din comunitate, inclusiv cele legate de sănătatea mentală, integrarea socială și responsabilitatea familială.

Coordonatorul inițiativei „Bărbatul de Azi”, Viorel Vița, afirmă că proiectul a apărut în urma impactului pozitiv al „Femeii de Azi” și a nevoii evidente de a crea un spațiu dedicat bărbaților. „Ne-am propus să încurajăm bărbații să fie mai conștienți de rolul lor în familie, comunitate și societate, să promoveze valori sănătoase și să se implice activ în viața civică, profesională și socială”, explică acesta.

Scopul principal al subdiviziunii este formarea unui model de bărbat modern, responsabil, echilibrat emoțional, implicat social și respectuos față de egalitatea de gen. Viorel Vița spune că proiectul este inspirat de realitățile cu care se confruntă bărbații astăzi și de presiunea stereotipurilor legate de ideea de „bărbat adevărat”. Dorința de a construi o societate bazată pe respect, responsabilitate și echilibru a stat la baza acestei inițiative.

În cadrul „Bărbatului de Azi” sunt planificate campanii de informare despre sănătatea fizică și mentală, ateliere despre rolul tatălui și al partenerului în familie, dar și proiecte educaționale și sociale dedicate tinerilor. Inițiativa se adresează bărbaților de toate vârstele, dar și tuturor celor interesați de o societate bazată pe respect reciproc și colaborare între femei și bărbați. Printre temele care vor fi abordate se numără lipsa dialogului emoțional, presiunea stereotipurilor masculine, sănătatea mintală, violența, dependențele și dificultățile de integrare socială sau profesională.

Pentru anul 2026, Viorel Vița își dorește ca „Bărbatul de Azi” să devină o platformă recunoscută, cu impact real în comunități, care să contribuie la formarea unei generații de bărbați mai conștienți și mai implicați. În viziunea sa, proiectul va completa „Femeia de Azi” prin dialog, echilibru și colaborare, promovând o dezvoltare comună a femeilor și bărbaților.

Diana Rusu anunță că organizația va elabora în 2026 o strategie pentru următorii trei ani, una realistă, adaptată nevoilor comunității. ONG-ul va continua să aplice la proiecte, să atragă noi membri și să dezvolte segmentul „Bărbatul de Azi”. Printre obiectivele asumate se regăsesc buna guvernare, transparența, promovarea antreprenoriatului feminin și bunăstarea mentală a bărbaților. Un proiect important vizează colaborarea cu Poliția Locală, în special pe componenta sănătății mentale.

Motivația Dianei Rusu de a continua proiectul „Femeia de Azi” rămâne una personală și profesională. Ea subliniază că organizația se bazează pe susținerea persoanelor care au idei valoroase, dar care nu sunt întotdeauna auzite. Prin proiectele derulate, „Femeia de Azi” își propune să ofere vizibilitate, sprijin și șanse reale celor care pot contribui la dezvoltarea socială, economică și civică a comunităților din Nordul Republicii Moldova.