Inspectoratul de Poliție Soroca: mai multe acțiuni de prevenire – mai puține accidente rutiere

Recent, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații Serviciului de patrulare Soroca–Florești–Drochia a Direcției Patrulare Nord a INSP, au desfășurat activități de prevenire a accidentelor rutiere pe teritoriul raionului.

  În cadrul acțiunilor, oamenii legii au discutat cu conducătorii auto și pietonii, distribuind materiale informative și promovând respectarea regulilor de circulație, un comportament responsabil și respect reciproc în trafic.
 Scopul acestor activități este sporirea siguranței rutiere și prevenirea producerii accidentelor. (SURSA: Inspectoratul de Poliție Soroca)

