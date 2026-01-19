Violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere „răsplătită” cu un an de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere.

Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău.

În acea zi, inculpatul se afla pe holul secției de investigații, urmând să fie condus într-un birou al inspectoratului. În acest context, el a manifestat un comportament agresiv față de un subofițer superior de investigații, care își exercita atribuțiile de serviciu.

Agresiunea s-a concretizat printr-o lovitură cu pumnul în regiunea pieptului. Incidentul a fost observat de mai mulți angajați ai poliției, care au intervenit prompt pentru a stopa acțiunile violente.

În cadrul examinării cauzei, inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a declarat că regretă cele întâmplate.

Prin sentința instanței de judecată, acesta a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Bărbatul nu este la prima abatere de la lege, informează procuratura.md.

Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Procuratura reiterează importanța respectării și conformării față de indicațiile legale ale angajaților organelor de drept, subliniind că orice act de violență față de oamenii legii atrage răspundere penală.