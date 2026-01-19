Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM

Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern.

În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică poate genera peste 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale. Astfel, modernizarea blocurilor multietajate aduce avantaje nu doar locatarilor, ci și economiei în ansamblu, motiv pentru care reabilitarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate a statului.

Programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), sprijină asociațiile de locatari din întreaga țară să realizeze lucrări de reabilitare energetică a blocurilor multietajate pentru reducerea pierderilor de energie și creșterea confortului locatarilor.

Eficiența energetică a blocurilor locative multietajate

Până la sfârșitul anului 2025, în cadrul programului FEERM au fost realizate audituri energetice pentru blocurile a 78 de Asociații de Proprietari din Condominiu (APC) din țară, dintre care 15 rapoarte de audit au fost realizate pentru blocuri mici cu până la 20 de apartamente și 63 pentru blocuri multietajate. Pentru blocurile a 27 de APC-uri documentația tehnică este în curs de elaborare sau a fost deja finalizată, iar proiectele aprobate pentru finanțare însumează aproape 40 de milioane de lei. Primele lucrări de reabilitare urmează să înceapă în perioada imediat următoare.

Programul FEERM oferă granturi care acoperă 70% din costurile de reabilitare energetică a blocurilor mari sau mici, iar pentru locatarii vulnerabili energetic sunt prevăzute alocații suplimentare care pot acoperi până la 90% din valoarea contribuției, oferite din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Bugetul alocat lucrărilor de reabilitare energetică a blocurilor gestionate de Asociațiile de Proprietari din Condominiu, în 2026, constituie aproximativ 390 de milioane de lei, dintre care 58 de milioane de lei sunt destinate alocațiilor pentru beneficiarii vulnerabili energetic. CNED planifică semnarea, în acest an, a 44 de contracte și lansarea procedurilor de achiziție pentru alte 34 de blocuri locative multietajate, asigurând continuitatea programului.

Pentru a aplica la program, blocul trebuie să facă parte dintr-o Asociație de Proprietari din Condominiu, care are rolul de a lua decizii în numele locatarilor, de a depune cererea de finanțare, de a coordona procesul tehnic și de a comunica cu CNED pe parcursul tuturor etapelor.

Este de menționat că, în vederea facilitării implementării proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial multietajat, CNED dezvoltă un mecanism de garantare și compensare a împrumuturilor bancare. Acesta va permite Asociațiilor de Proprietari din Condominiu să acceseze credite bancare pentru a acoperi contribuția locatarilor la investiție, mecanismul fiind planificat să devină operațional până la mijlocul verii 2026.

Proiect pilot pentru blocuri mici

În cadrul FEERM, cu suportul Programului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), este în derulare un proiect pilot dedicat reabilitării blocurilor mici cu până la 20 de apartamente.

În 2025, 15 blocuri mici au beneficiat de rapoarte de audit energetic gratuite, iar 10 dintre acestea au fost selectate pentru elaborarea gratuită a documentației tehnice necesare renovării. Măsurile recomandate de auditori vor fi supuse votului locatarilor, iar proiectanții vor elabora documentația necesară pentru implementarea lucrărilor de reabilitare energetică.

Proiectul pilot este finanțat de Norvegia cu un buget de 1 milion de euro și face parte din Programul Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova (E4M), implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca.

Ce poate fi îmbunătățit într-un bloc cu apartamente prin FEERM?

Programul susține un pachet integrat de măsuri de eficiență energetică menite să reducă facturile la energie și să îmbunătățească confortul în apartamente. Acestea sunt structurate pe patru direcții principale – anvelopa clădirii, sistemele de utilități, spațiile comune și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Scopul este reducerea pierderilor de căldură, creșterea confortului termic în bloc, îmbunătățirea siguranței și fiabilității sistemelor comune și diminuarea costurilor pentru energie pe termen lung.

Lucrările eligibile includ izolarea termică a fațadei și acoperișului, izolarea subsolului și a etajelor tehnice, modernizarea intrărilor și a ferestrelor din spațiile comune, instalarea iluminatului eficient cu LED-uri, modernizarea lifturilor și a sistemelor de încălzire, precum și integrarea panourilor fotovoltaice, a colectoarelor solare sau a pompelor de căldură pentru necesitățile comune ale blocului. Programul permite, de asemenea, instalarea infrastructurii moderne, inclusiv stații comune de încărcare pentru mașini electrice.

Inițiativa pornește de la locatari și administratorul Asociației de Proprietari din Condominiu – ei discută problemele blocului și stabilesc prioritățile.

Primul pas obligatoriu în procesul de renovare este realizarea auditului energetic. Acesta identifică pierderile de energie și stabilește măsurile optime de intervenție. Pe baza raportului de audit, APC decide setul de măsuri prioritare care va fi implementat, adaptat nevoilor și capacităților blocului.

Rezultate așteptate pentru locatari

După finalizarea lucrărilor, beneficiarii vor observa schimbări vizibile – reducerea consumului de energie și a facturilor pentru încălzire, temperatură uniformă în apartamente, reducerea umezelii, spații comune mai luminoase și sigure, sisteme tehnice mai fiabile și costuri mai previzibile pentru întreținere. Pe termen lung, blocurile reabilitate își cresc valoarea, iar apartamentele devin mai atractive pe piața imobiliară.

De menționat că primul bloc multietajat a fost renovat energetic la Bălți cu sprijinul Uniunii Europene, a Guvernelor Slovaciei și a Țărilor de Jos. În rezultat, chiar în această iarnă eficiența energetică a clădirii va crește cu circa 35%, iar locatarii se vor putea bucura de un confort termic mai bun, facturi mai mici la căldură, și, în general, un nivel de trai mai bun.

Obiectivele CNED pentru următorii ani includ reabilitarea a cel puțin 500.000 de metri pătrați de suprafață încălzită, cu economii anuale estimate la 66,3 GWh. Se urmărește ca din toți beneficiarii programului, cel puțin 50% să fie țintiți cei vulnerabili energetic, jumătate din bugetul programului să fie alocat asociațiilor de locatari și 50% dintre blocurile reabilitate să fie conectate la sistemul centralizat de încălzire termică.

Pentru consultanță și informații suplimentare despre programul FEERM, contactați Linia verde CNED: 0 8005 5005 sau accesați cned.gov.md/ro/feerm.

Programul FEERM este dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, implementat de către Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei, susținut de proiectul „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). E4M este implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca.