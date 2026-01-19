Deschide un card social la orice bancă comercială din RM, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii

   Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 185,32 milioane lei.
 Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii.

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

