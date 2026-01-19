„Din Zodia Lirei”– omagiu marilor poeți ai neamului

Pe 17 ianuarie curent, Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca, a găzduit un eveniment de zile mari, care a adus în prim-plan forța expresivă a artei și noblețea spiritului cultural românesc. Într-o atmosferă de aleasă trăire artistică, scena teatrului a devenit spațiul de întâlnire al poeziei, muzicii și cuvântului rostit, oferind publicului un recital de înaltă ținută, dedicat creației marilor poeți Petru Zadnipru și Mihai Eminescu.

Prev 1 of 16 Next

Sub semnul poeziei și al muzicalității cuvântului, recitalul „Din Zodia Lirei…”, conceput și regizat de directorul teatrului Petre Popa,.a adus un omagiu creației celor doi mari poeți ai spațiului românesc.

Spectacolul a fost o pledoarie pentru forța liricii autentice, pentru emoția care traversează timpul și pentru dialogul viu dintre generații. Printr-o construcție scenică atent gândită, recitalul a reușit să valorifice profunzimea versului, transformând poezia într-o experiență artistică deopotrivă intimă și monumentală, fiind moderat de Petre Popa și Sofia Cebotari, care, prin profesionalismul și eleganța discursului lor, au creat o punte armonioasă între interpreți, poezie și muzică.

Manifestarea a reunit personalități marcante ale vieții artistice, transformând seara într-o adevărată sărbătoare a culturii, în care emoția, sensibilitatea și rafinamentul interpretativ au fost aplaudate în unison de spectatorii soroceni: actorul Gheorghe Grâu, soprana drochiană Tamara Balan, precum și interpreții Anatol Rudei, Tatiana Rudei, Adriela Bejenari, Vitalie Birgau, Solomeia Șumilova, cu acompaniamentul pianistic oferit de Aliona Kolițova și Alexandr Belinschi (chitară).

Prin interpretări pline de sensibilitate și rafinament artistic, aceștia au adus un profund omagiu creației poetice, valorificând versurile și lirismul operelor prin muzică și recitare.

Un moment deosebit al serii l-a constituit apariția, în premieră pe scena Teatrului „Veniamin Apostol”, a distinsei soprane Tamara Balan, al cărei recital de muzică clasică a trezit admirația și emoția publicului sorocean.

În semn de aleasă apreciere și recunoștință distinsa soprană a înmânat maestrului Petre Popa un disc audio, cu piesele din repertoriu.

Manifestarea culturală s-a încheiat într-o atmosferă de aleasă trăire spirituală, prin decernarea diplomelor de participare și a diplomelor de „prieteni fideli ai teatrului”, urmată de interpretarea comună a piesei „Pe lângă plopii fără soț”, pe versuri eminesciene.

Astfel, evenimentul desfășurat pe scena Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca a reconfirmat rolul esențial al artei în cultivarea valorilor spirituale și în apropierea oamenilor prin frumusețea cuvântului și a muzicii. Aplauzele îndelungate ale publicului au fost mărturia unei seri memorabile, în care poezia și armonia sonoră au creat o punte între generații, lăsând în sufletele spectatorilor emoția unui act cultural de aleasă ținută și dorința reîntoarcerii la astfel de întâlniri artistice de excepție.

Ala BUGAI