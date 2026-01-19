Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri?

Tot mai mulți tineri ajung astăzi să se confrunte cu o boală considerată, până nu demult, specifică vârstei înaintate. Cancerul nu mai este doar o problemă a bătrâneții. Medicii și cercetătorii observă o creștere clară a cazurilor în rândul persoanelor tinere, mai ales când vorbim despre cancerul de colon, numit și cancer colorectal.

Statisticile arată o schimbare îngrijorătoare. În timp ce rata îmbolnăvirilor a scăzut la persoanele de peste 60 de ani, ea a crescut la cei sub 50 de ani în multe țări dezvoltate. Creșterea este globală. Numărul cazurilor a urcat de la aproximativ 94.700 în anul 1990 la peste 225.700 în 2019. Aceste date sunt prezentate de prof. Devi Sridhar, președinta departamentului de sănătate publică de la Universitatea din Edinburgh.

Un studiu realizat în Europa confirmă această tendință. La tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, incidența cancerului colorectal a crescut cu aproape 8 la sută pe an, între 2004 și 2016. La persoanele între 30 și 39 de ani, creșterea a fost de aproape 5 la sută pe an. La grupa 40–49 de ani, rata a crescut cu peste 1,5 la sută anual. Specialiștii avertizează că, în țări precum Australia, Canada, Marea Britanie și Statele Unite, numărul cazurilor ar putea să se dubleze la fiecare 15 ani.

Ce se află în spatele acestei creșteri? Genetica pare să joace un rol mai mic decât se credea. Aproximativ 75 la sută dintre cazuri apar la persoane fără antecedente familiale și fără o predispoziție genetică cunoscută. Acest lucru îi determină pe cercetători să caute alte explicații.

Oamenii de știință analizează de zeci de ani factorii de mediu. Un element apare constant în studii recente. Alimentația. Mai exact, consumul de alimente ultraprocesate.

Aceste produse fac parte din dieta zilnică a multor persoane. Vorbim despre cereale cu mult zahăr, mâncăruri semi-preparate, băuturi răcoritoare, carne procesată și fast-food. În țări precum Marea Britanie și SUA, ele reprezintă mai mult de jumătate din alimentația zilnică.

O analiză publicată în 2025 în revista Nature Reviews Endocrinology evidențiază legătura dintre aceste alimente și cancerul de colon. Un alt studiu amplu, publicat în British Medical Journal, a urmărit timp de peste 20 de ani mai multe grupuri mari din Statele Unite. Unul dintre ele a inclus peste 46.000 de bărbați. Rezultatul este clar. Persoanele care au consumat cele mai multe alimente ultraprocesate au avut un risc cu 29 la sută mai mare de a dezvolta cancer colorectal, comparativ cu cei care le-au consumat rar.

Interesant este un alt aspect. Riscul crescut nu a apărut doar la persoanele supraponderale. Studiul arată un risc mai mare și la cei cu greutate normală. Asta ridică o întrebare importantă. Sunt aceste alimente periculoase chiar și atunci când ai un stil de viață activ și o greutate sănătoasă?

Cercetările sugerează că da. Dietele bogate în alimente ultraprocesate au fost asociate cu dereglări ale insulinei, inflamație cronică și modificări ale microbiomului intestinal. Toate aceste procese sunt implicate în apariția cancerului.

Ceea ce mănânci influențează direct modul în care se dezvoltă celulele tale. Afectează sistemul imunitar. Modifică echilibrul bacteriilor din intestin, care au un rol esențial în controlul inflamației și al imunității.

Studiile pe animale aduc dovezi suplimentare. Emulgatorii, aditivii și îndulcitorii artificiali, frecvent întâlniți în alimentele ultraprocesate, pot provoca inflamație intestinală și pot favoriza apariția tumorilor. În același timp, aceste produse sunt sărace în fibre și substanțe protectoare naturale, esențiale pentru un intestin sănătos.