România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026

România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley Passport Index 2026 al celor mai puternice pașapoarte, de pe locul 15, în 2025, cu acces fără viză la 178 de țări, arată datele consultate de Economedia. Menționăm că același loc poate fi ocupat de mai multe țări, care au indicatori similari. Singapore a ocupat primul loc în clasamentul Henley Passport Index al celor mai puternice pașapoarte, pentru al doilea an consecutiv, dar și Europa are o performanță impresionantă, conform euronews.com

Alte două țări asiatice au ocupat locul al doilea – Japonia și Coreea de Sud – cu acces fără viză în 188 de destinații, comparativ cu cele 192 ale Singapore, scrie economedia.ro.

Indicele, care utilizează date de la Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) privind numărul de destinații pe care deținătorii de pașapoarte le pot vizita fără a solicita o viză în prealabil, se află acum la a 20-a ediție.

