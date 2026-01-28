Elevii Gimnaziului Schineni, implicați în activități moderne la Limba și literatura română / GALERIE FOTO

Astăzi, la Instituția Publică Gimnaziul Schineni, au avut loc activități didactice la disciplina Limba și literatura română. Lecțiile s-au desfășurat în cadrul orelor obișnuite și au implicat elevi din clasele a VI-a și a IX-a.

La clasa a VI-a, profesoara Pocitari Lilia a predat lecția „Explorarea textului. Personajele textului”, pornind de la textul „Soldățelul de plumb” de Hans Christian Andersen. Elevii au analizat personajele și mesajul textului. Profesoara a folosit metode moderne de predare și a încurajat lectura și participarea activă la discuții.

La clasa a IX-a, profesoara Pocitari Adriana a susținut lecția „Eroismul și bunul-simț în balada cultă «Dan, căpitan de plai» de Vasile Alecsandri”. Lecția a pus accent pe valorile morale și pe formarea spiritului civic al elevilor. Discuțiile au ajutat elevii să înțeleagă mai bine comportamentul personajelor și semnificația operei.

Activitățile desfășurate au arătat implicarea cadrelor didactice și modul în care lecțiile de literatură pot contribui la dezvoltarea gândirii critice și a interesului pentru lectură în rândul elevilor.