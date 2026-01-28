Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin

La Centrul de Sănătate „Soroca-Nouă” a avut loc lansarea oficială a Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, o inițiativă menită să informeze, să conștientizeze și să mobilizeze populația în vederea prevenirii acestei afecțiuni grave, dar prevenibile.

În cadrul evenimentului, specialiștii au subliniat importanța Programului național de screening cervical, care oferă acces gratuit la testul citologic tuturor femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de ani, indiferent de statutul de asigurare medicală.

„Dincolo de statistici, cancerul de col uterin înseamnă vieți reale – mame, fiice, surori, colege, femei aflate în plină forță a vieții. Fiecare caz prevenit înseamnă o familie care nu trece prin suferință, un copil care nu își pierde mama, o femeie care își poate continua viața cu demnitate și speranță. Avem astăzi cunoștințele, instrumentele și responsabilitatea de a preveni această boală. Vaccinarea, screeningul și diagnosticarea precoce nu sunt doar opțiuni medicale, ci acte de grijă, solidaritate și respect față de viață”, au menționat organizatorii.

Potrivit datelor prezentate, în fiecare an, între 600 și 700 de femei sunt diagnosticate cu leziuni precanceroase, fapt ce confirmă rolul esențial al depistării timpurii și al controalelor regulate în prevenirea cancerului de col uterin.