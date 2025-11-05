Elevii clasei a VIII-a, „agenți STEAM” în misiune pentru liniște: Proiectul „Protecția fonică în viața cotidiană”

De către
OdN
-
0
10

Cum putem trăi mai liniștiți într-o lume tot mai zgomotoasă? La această întrebare au încercat să răspundă elevii clasei a VIII-a, implicați în proiectul STEAM „Protecția fonică în viața cotidiană”, coordonat de profesoara Sterenco Rita.

Tinerii au devenit, pentru o zi, „agenți STEAM”, având o misiune specială – să descopere sursele de zgomot din jurul lor și să propună soluții antifonice ingenioase. Fiecare echipă a lucrat la un produs sau o idee care să contribuie la îmbunătățirea confortului sonor — fie în locuință, în sala de clasă sau în spațiul public.

Prin activitățile practice, elevii și-au dezvoltat competențele științifice, tehnice, artistice și matematice, învățând totodată că liniștea este o resursă esențială a calității vieții.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentCinci eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la „Parlamentul Tinerilor 2025” / GALERIE FOTO
Articolul următorImportant! În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie vor fi luate în calcul veniturile obținute în perioada aprilie-septembrie 2025
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.