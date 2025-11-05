Elevii clasei a VIII-a, „agenți STEAM” în misiune pentru liniște: Proiectul „Protecția fonică în viața cotidiană”

Cum putem trăi mai liniștiți într-o lume tot mai zgomotoasă? La această întrebare au încercat să răspundă elevii clasei a VIII-a, implicați în proiectul STEAM „Protecția fonică în viața cotidiană”, coordonat de profesoara Sterenco Rita.

Tinerii au devenit, pentru o zi, „agenți STEAM”, având o misiune specială – să descopere sursele de zgomot din jurul lor și să propună soluții antifonice ingenioase. Fiecare echipă a lucrat la un produs sau o idee care să contribuie la îmbunătățirea confortului sonor — fie în locuință, în sala de clasă sau în spațiul public.

Prin activitățile practice, elevii și-au dezvoltat competențele științifice, tehnice, artistice și matematice, învățând totodată că liniștea este o resursă esențială a calității vieții.

