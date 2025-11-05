Cinci eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la „Parlamentul Tinerilor 2025” / GALERIE FOTO

Cinci eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat în acest weekend la proiectul „Parlamentul Tinerilor 2025”, ediția a IX-a, desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova.

Sabina Toporovscaia, Ana-Maria Zabulica, Loredana Gîlca, Sofia Stati și Ludmila Bogdan au petrecut două zile în care au studiat cum funcționează instituțiile statului și cum se elaborează legile.

Participantele au discutat cu Andrei Curăraru, expert în politici publice la WatchDog.MD, Constantin Botnaru, consultant principal în Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană, unde au lucrat în echipă și au simulat procesul legislativ. Ele au analizat rolul Parlamentului, modul în care se iau deciziile politice și importanța cooperării dintre persoane cu opinii diferite.

Sabina Toporovscaia spune că experiența a ajutat-o să înțeleagă mai clar cum iau naștere legile. „Participarea mea la Parlamentul Tinerilor 2025 a fost o experiență care m-a scos din zona de confort și m-a apropiat real de domeniul legislativ. Pentru prima dată am înțeles pas cu pas cum funcționează doctrinelor politice, cum iau naștere politicile publice și cum se scrie, în mod profesionist, un proiect de act legislativ.

M-am simțit extraordinar de bine, iar acest weekend s-a transformat pentru mine într-un moment productiv și plin de sens. Suntem deja împărțiți în echipe și lucrăm la propriile proiecte de lege, pe care urmează să le prezentăm în Parlamentul Republicii Moldova.”.

Ana-Maria Zabulica spune că la început a avut emoții, însă acestea s-au transformat în motivație. „Am cunoscut oameni extraordinari, dornici să schimbe ceva în comunitate, iar asta m-a inspirat enorm. Această experiență m-a făcut să mă simt mai implicată, mai responsabilă, mai sigură și abia aștept să revin pentru încă 3 zile în care vom prezenta proiectele de legi elaborate continuând desfășurarea acestui proiect minunat.”.

Pe lângă prezentările teoretice, elevele au discutat situații reale și au analizat cum se ajunge de la o nevoie a comunității la o propunere de lege. Participantele spun că au plecat mai încrezătoare și mai conștiente de rolul pe care îl poate avea fiecare tânăr în viața democratică.