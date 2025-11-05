Important! În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie vor fi luate în calcul veniturile obținute în perioada aprilie-septembrie 2025

La ședința de astăzi a Guvernului s-a decis că, în cererile pentru acordarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece vor fi luate în calcul veniturile obținute de cetățeni în perioada aprilie-septembrie 2025, și nu în intervalul mai-octombrie, cum era până în prezent.

Decizia a fost argumentată prin faptul că veniturile pentru luna octombrie pot fi declarate la Serviciul Fiscal de Stat până la sfârșitul lunii noiembrie și există posibilitatea ca unele date din octombrie să nu fie încă disponibile la momentul extragerii informațiilor necesare pentru stabilirea nivelului de vulnerabilitate și a mărimii compensațiilor