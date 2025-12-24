Podcast OBSERVATORUL: Ecaterina Corbu: „Sunt studentă la Timișoara, mă ocup de voluntariat, iubesc ceea ce fac și…nu exclud să mă întorc acasă, la Soroca” / VIDEO

Invitată Podcastului „OBSERVATORUL” este domnișoara Ecaterina Corbu, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara și una din liderii studenților basarabeni din „leagănul revoluției din 1989”.

Fire frumoasă, activă și complexă, frumoasă, într-o română impecabilă, cu un accent bănățeano-basarabean, Ecaterina ne-a povestit, în cele câteva
zeci de minute, despre viața și studiile în orașul de pe Bega, despre activitățile care îi ocupă tot timpul, despre fotbal, despre sorocenii care devin din ce în ce mai vocali și despre planurile sale de viitor. Vizionare plăcută!

