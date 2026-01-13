Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, vor sta la închisoare pentru că și-au omorât prietenul de pahar

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei.

Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat la 14 ani, iar celălalt la 14 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis, informează procuratura.md.

Potrivit materialelor cauzei, în martie 2025, inculpații și victima se aflau în apartamentul unuia dintre inculpați din sectorul Botanica al municipiul Chișinău, unde consumaseră împreună băuturi alcoolice. În urma unui conflict spontan apărut între ei, cei doi inculpați au aplicat violență față de bărbat, agresiunea continuând atât în apartament, cât și în scara blocului. Victima a fost lovită cu pumnii și picioarele în mai multe regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului și a gâtului. Fiind sub influența alcoolului, bărbatul nu a putut opune rezistență agresorilor.

Agresiunea inculpaților a provocat victimei vătămări corporale periculoase pentru viață, care i-au cauzat decesul în scurt timp.

În cadrul procesului, inculpații și-au recunoscut parțial vina.

De asemenea, aceștia nu sunt la prima abatere de lege: unul dintre ei a fost anterior condamnat pentru jaf și răpirea unui mijloc de transport, iar celălalt pentru tâlhărie.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Procuratura îndeamnă cetățenii să evite consumul excesiv de alcool și să soluționeze orice conflict prin mijloace pașnice, întrucât violența generează consecințe ireversibile, inclusiv sancțiuni penale aspre.