Atelier la Liceul Teoretic „Ion Creangă” despre comunicarea profesor–părinte / GALERIE FOTO

Recent, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, a avut loc un atelier practic dedicat educației incluzive. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de CCF Copil, Comunitate, Familie.

Tema atelierului a vizat comunicarea eficientă cu părinții. Profesorii au discutat despre abilitățile parentale și despre modul în care pot gestiona problemele copiilor și propriile emoții. Un accent important a fost pus pe cooperarea cu părinții în planificarea individualizată a învățării.

Cadrele didactice au analizat situații concrete din activitatea lor zilnică, au învățat tehnici clare de comunicare cu părinții, au exersat metode prin care pot asculta activ și pot oferi soluții adaptate fiecărui copil. Totodată au discutat și despre controlul emoțiilor în situații dificile, pentru a menține o relație bazată pe respect și încredere.

Atelierul a ajutat participanții să înțeleagă mai bine rolul părinților în procesul educațional. Profesorii au aflat cum pot implica familia în susținerea copiilor cu nevoi diferite. Activitatea a urmărit să creeze o colaborare reală între școală și părinți, în beneficiul elevilor.

Atelierul a fost moderat de Morneala Natalia, președinte CMI, și de Alexandrov Elena, profesor de fizică. Participanții au apreciat schimbul de experiență și informațiile practice, utile pentru activitatea din clasă și pentru relația cu părinții.