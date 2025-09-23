Dialog despre lectură și inspirație cu scriitorul Nicolae Popa / VIDEO

Ieri, 22 septembrie 2025, elevii IP Liceul Teoretic „Constantin Stere”, ghidați de doamna profesoară Aliona Florea, dar și cu alți invitați pasionați de literatură, au avut bucuria de a-l întâlni pe cunoscutul scriitor Nicolae Popa. Evenimentul a făcut parte din Campania Națională „Să citim împreună” și a oferit copiilor ocazia să descopere universul miniromanului Marele Ciulică, să adreseze întrebări și să afle secrete despre procesul creativ al autorului.

„Lectura ne ajută să visăm, să învățăm și să ne descoperim pe noi înșine”, a fost mesajul central al întâlnirii, care a transformat lectura într-un dialog viu despre inspirație și copilărie.

Poetul, a împărtășit cu publicul detalii despre procesul său creativ, amintind cum a fost provocat să scrie o carte-surpriză pentru Salonul Internațional de Carte de la Chișinău, în condițiile în care autorul preferă să scrie doar atunci când are cu adevărat ceva de spus.