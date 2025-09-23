RAM Impact la Drochia: comunitatea a discutat despre combaterea dezinformării și vocile noi din spațiul digital / VIDEO

La 19 septembrie, Drochia a devenit punctul de întâlnire pentru lideri de comunitate, antreprenori, tineri și creatori de conținut, care au participat la o nouă ediție RAM Impact – un eveniment dedicat conectării comunităților, combaterii dezinformării și dezvoltării de noi voci în spațiul digital.

Ediția de la Drochia a adus pe scenă invitați speciali – Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev – care au împărtășit experiențe și perspective despre provocările și oportunitățile mediului online.

Programul a inclus două paneluri cheie:

„Cum protejăm adevărul?” – moderat de Lilu Ojovan, o conversație despre manipularea din spațiul online și instrumentele prin care publicul poate distinge între informațiile reale și cele false.

„Ai probleme?” – o discuție despre vulnerabilitățile emoționale exploatate pe internet și despre rolul comunităților în a răspunde responsabil acestor provocări.

Organizatorii au subliniat că scopul RAM Impact este de a amplifica narațiunile bazate pe fapte și cercetări investigative, de a combate influențele externe și de a consolida reziliența democratică a publicului din Republica Moldova. Prin colaborarea cu platforme inovatoare și implicarea societății civile, evenimentul și-a propus să ofere participanților instrumente practice pentru a recunoaște manipularea și pentru a contribui la o Moldovă mai unită și mai conștientă.

Seara s-a încheiat cu Microfonul Liber, un moment interactiv în care membrii comunității și-au împărtășit ideile și observațiile. Accesul la eveniment a fost gratuit, iar participanții au fost încurajați să se înregistreze în prealabil online.

Activitatea inedită pentru Drochia, a fost una interesantă și utilă pentru cei dornici de comunicare, aceasta a fost transmisă în direct și poate fi urmărită pe pagina de Youtube RAM Impact.

Evenimentul a fost organizat de RAM Impact, cu sprijinul StoryCrafters, un startup care descoperă și formează noi creatori de conținut din regiunile Moldovei, promovând exprimarea liberă, combaterea dezinformării și consolidarea unei societăți reziliente.

Cameraman și editor: Ștefan Gațcan

VEZI ȘI: