„Busola Tineretului” – program de mentorat pentru tinerii în căutarea soluțiilor pentru angajare și dezvoltare personală / GALERIE FOTO

Astăzi la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca a avut loc un dialog comunitar dedicat găsirii de soluții pentru angajarea tinerilor din raion. La întâlnire au participat tineri, dar și reprezentanți din domeniul educației, angajării, antreprenoriatului și sprijinului social.

Printre invitați s-au numărat Direcția Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est, Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca și Observatorul de Nord.

Participanții au lucrat în șase grupuri tematice:

Tehnologie și incluziune digitală

Servicii sociale

Educație și formare profesională

Angajare, autoangajare și antreprenoriat

Mobilitate și acces la resurse

Participare civică și leadership

Fiecare grup a prezentat soluții și concluzii, cu accent pe sprijinirea tinerilor în procesul de autocunoaștere, dezvoltare a competențelor și planificare a carierei.

Un element important discutat a fost programul „Busola Tineretului”, care oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 29 de ani șansa de a fi ghidați de mentori din diaspora. Pe durata a trei luni, participanții vor avea sesiuni săptămânale online cu mentori, pentru a-și descoperi vocația și a primi orientare personalizată.

Prin aceste inițiative, organizatorii își propun să dezvolte competențe digitale, antreprenoriale și de comunicare, să crească încrederea tinerilor și să creeze legături cu rețele și oportunități locale și internaționale.

Scopul final este consolidarea unei generații pregătite pentru piața muncii, capabile să se integreze atât în Republica Moldova, cât și în mediul global, cu sprijinul unei rețele active de mentori din diaspora.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească „Făclia”, în parteneriat cu Subdiviziunea Teritorială a Ocupării Forței de Muncă Ungheni, cu sprijinul proiectelor „Fondul de consiliere în politici” și „Promovarea angajării tineretului în Moldova”, implementate de GIZ Moldova.