Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” și-a serbat hramul / VIDEO

Recent, credincioșii din Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” au trăit clipe de aleasă bucurie duhovnicească, sărbătorind hramul bisericii. Evenimentul a adunat laolaltă atât enoriași din localitate, cât și oaspeți veniți de departe, uniți de dragostea pentru comunitate și credință.
Slujba festivă a fost oficiată de un sobor de preoți veniți din Soroca, Orhei și Botoșani, care au împărtășit împreună cu cei prezenți rugăciuni și cuvinte de întărire sufletească.
Atmosfera a fost una solemnă, încărcată de emoție, dar și de sentimentul de comuniune.
Sărbătoarea hramului a demonstrat încă o dată că biserica rămâne un centru al unității și al identității comunitare, unind generații și punând punți între cei de acasă și cei plecați peste hotare.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean


