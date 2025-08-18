Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” și-a serbat hramul / VIDEO

Recent, credincioșii din Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” au trăit clipe de aleasă bucurie duhovnicească, sărbătorind hramul bisericii. Evenimentul a adunat laolaltă atât enoriași din localitate, cât și oaspeți veniți de departe, uniți de dragostea pentru comunitate și credință.
Slujba festivă a fost oficiată de un sobor de preoți veniți din Soroca, Orhei și Botoșani, care au împărtășit împreună cu cei prezenți rugăciuni și cuvinte de întărire sufletească.
Atmosfera a fost una solemnă, încărcată de emoție, dar și de sentimentul de comuniune.
Sărbătoarea hramului a demonstrat încă o dată că biserica rămâne un centru al unității și al identității comunitare, unind generații și punând punți între cei de acasă și cei plecați peste hotare.
Reporter MoJo: Ecaterina Muntean