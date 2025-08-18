Exercițiu practic de protecție civilă la Parcani: Comunitatea testată în fața situațiilor de urgență / GALERIE FOTO

De către

Recent, în localitatea Parcani a avut loc un amplu exercițiu practic de protecție civilă, organizat cu sprijinul Direcției pentru Situații Excepționale (DSE) și cu implicarea activă a formațiunilor din cadrul Primăriei, alcătuite din locuitori ai comunității. Activitatea a avut scopul de a verifica gradul de pregătire al echipelor de intervenție și de a consolida cooperarea între instituțiile responsabile în caz de urgență.

Semnalul de mobilizare a fost dat printr-un element tradițional – clopotele bisericii din sat, simbol al unirii comunității în fața pericolului, conform scenariului stabilit.

Exercițiul a fost desfășurat în patru locații din localitate, fiecare având un scenariu specific:

Grădinița din sat – a fost simulată o inundație a subsolului. Echipele de pompieri și salvatori au intervenit pentru pomparea apei, salvarea unei persoane blocate și evacuarea bunurilor către zone sigure.

– a fost simulată o inundație a subsolului. Echipele de pompieri și salvatori au intervenit pentru pomparea apei, salvarea unei persoane blocate și evacuarea bunurilor către zone sigure. Accident rutier – echipele de ordine publică, asistență sanitară și stingere a incendiilor au oferit primul ajutor, au evacuat victimele și au asigurat circulația în zona afectată.

– echipele de ordine publică, asistență sanitară și stingere a incendiilor au oferit primul ajutor, au evacuat victimele și au asigurat circulația în zona afectată. Incendiu la fosta școală – pompierii și voluntarii au testat capacitatea de intervenție în caz de incendiu major, demonstrând spirit de echipă și pregătire profesională.

– pompierii și voluntarii au testat capacitatea de intervenție în caz de incendiu major, demonstrând spirit de echipă și pregătire profesională. Centrul de plasare a sinistraților – a fost amenajat un spațiu pentru persoanele afectate, unde acestea au primit hrană, adăpost temporar, asistență medicală de urgență și consiliere psihologică.

Pe parcursul exercițiului, o echipă de cercetare și observare a urmărit toate etapele intervențiilor. Aceasta a colectat date și a identificat atât punctele tari, cât și aspectele ce pot fi îmbunătățite pe viitor.

Astfel de aplicații practice sunt esențiale pentru comunitate, deoarece:

cresc gradul de conștientizare a riscurilor,

îmbunătățesc răspunsul autorităților locale,

oferă cetățenilor mai multă încredere în capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și eficient în situații reale de urgență.

Direcția Situații Excepționale Soroca a oferit suport metodologic și logistic, asigurând respectarea normelor și procedurilor. Instituția are un rol-cheie în instruirea și coordonarea structurilor de intervenție la nivel local și regional.

Exercițiul s-a încheiat printr-un raport detaliat, transmis tuturor participanților. Acesta cuprinde analiza acțiunilor desfășurate, concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor intervenții.