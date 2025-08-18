Fără Vitalie Damașcan, dar cu Ion Borș – selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile din septembrie

În luna septembrie, selecționata Republicii Moldova la fotbal are meciuri importante pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026. De data aceasta, printre cei convocați de selecționerul Serghei Cleșcenco nu se regăsește soroceanul Vitalie Damașcan, dar… în liste a fost inclusi alt discipol al fotbalului sorocean, Ion Borș.
Astfel, pentru meciurile cu selecționata Israelului (5 septembrie, stadionul Zimbru) și selecționata Norvegiei (9 septembrie, stadionul Ullevaal, Oslo) au fost convocați:
Portari: Cristian Avram, Andrei Cojuhar, Nicolai Cebotari, Emil Tîmbur
Fundași: Oleg Reabciuk, Sergiu Platica, Artur Craciun, Vladislav Baboglo, Daniel Dumbravanu, Iurie Iovu, Andrei Motoc, Ion Borș, Ștefan Mihail
Mijlocași: Artur Ioniță, Vadim Rață, Mihail Caimacov, Nichita Moțpan, Victor Stînă, Cristian Dros, Victor Bogaciuc, Ștefan Bodișteanu, Sergiu Perciun, Dan Pușcaș
Atacanți: Ion Nicolaescu, Maxim Cojocaru, Virgiliu Postolachi