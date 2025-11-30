Ministerul Muncii și Protecției Sociale câștigă procesul împotriva Consiliului raional Soroca: a blocat reforme esențiale în domeniul asistenței sociale

Judecătoria Soroca a dat câștig de cauză Ministerului Muncii și Protecției Sociale într-un conflict juridic care durează de aproape un an, obligând Consiliul raional Soroca să rezilieze contractul de comodat pentru bunurile imobile din Soloneț. Instanța a constatat că edificiile — inclusiv Conacul boieresc — se află într-o stare „deplorabilă”, incompatibilă cu prestarea serviciilor sociale, iar refuzul autorității raionale de a acționa a blocat reforme esențiale în domeniul asistenței sociale.

Litigiul a pornit după ce Ministerul Muncii a solicitat Consiliului raional Soroca, prin mai multe scrisori oficiale, rezoluțiunea contractului de comodat nr. 13/12/2012 și a acordului adițional din 2022, prin care instituția publică „O Șansă” folosea gratuit bunurile imobile din Soloneț.

În cadrul reformei „Restart”, începută la 1 ianuarie 2024, centrele de servicii sociale trec din gestiunea consiliilor raionale în gestiunea statului, iar instituțiile urmează să activeze după standarde noi. Ministerul a atenționat repetat că bunurile din Soloneț nu pot fi folosite pentru servicii sociale: „în edificiile (…) din s. Soloneţ (…) nu pot fi prestate servicii sociale, deoarece acestea se află într-o stare deplorabilă și nu este posibilă asigurarea standardelor de calitate corespunzătoare.”

De asemenea, MMPS a precizat că nici bugetul instituției, nici al Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Est nu prevede cheltuieli pentru paza și întreținerea imobilelor din Soloneț: „bugetul ATAS Nord-Est nu prevede surse financiare pentru întreținerea şi/sau asigurarea pazei bunurilor imobile din s. Soloneț”.

Consiliul raional Soroca însă a refuzat să rezilieze contractul, adoptând la 15 mai 2024 Decizia nr. 2/38, prin care s-a limitat la „a lua act” de solicitarea ministerului — fără a lua nicio măsură concretă. Conacul boieresc din Soloneț, împreună cu terenurile și anexele sale, reprezintă principalul bun inclus în contractul de comodat.

În timpul inventarierii, instituția „O Șansă” și ATAS Nord-Est au informat oficial instanța că imobilele sunt într-o stare care nu permite utilizarea lor: „bunurile (…) reprezintă Conacul boieresc (…) – un edificiu de aproximativ 1000 m² în stare deplorabilă, lipsit de sistem de canalizare, rețele electrice și alte utilități indispensabile prestării serviciilor sociale.”

În plus, legătura la energia electrică există doar „la construcția-anexă amenajată pentru paznici”, iar în clădire nu pot avea loc activități în interior. Instituția a subliniat că obligația de conservare a bunurilor, prevăzută în contractul de comodat, contravine scopului centrului social, ale cărui resurse trebuie să fie utilizate pentru copii, nu pentru clădiri degradate: „Contractul de comodat (…) contravine scopului fondării acestei instituții, acordarea serviciilor sociale copiilor aflați în situație de risc.”

Consiliul raional a susținut că nu poate prelua bunurile înapoi deoarece nu dispune de resurse pentru paza lor, invocând că nu are posibilitatea să angajeze paznici sau să acopere salarizarea acestora. Ministerul a respins argumentul, atenționând că autoritatea publică este responsabilă de propriul patrimoniu și nu poate refuza titlul de proprietar invocând costuri operaționale.

După examinarea probelor, Judecătoria Soroca a concluzionat că refuzul Consiliului este neîntemeiat și încalcă legea administrativă. Instanța a stabilit că Decizia nr. 2/38/2024 este un act administrativ defavorabil, adoptat fără o justificare legală, care a împiedicat implementarea reformei „Restart” și funcționarea corespunzătoare a serviciilor sociale.

Judecătoarea a hotărât:

anularea Deciziei nr. 2/38 din 15 mai 2024, și obligarea Consiliului raional Soroca să emită un act administrativ favorabil, ceea ce înseamnă rezoluțiunea/rezilierea contractului de comodat nr. 13/12/2012 și a acordului adițional din 2022.

Instanța a reținut că solicitarea Ministerului este legitimă, iar imobilele nu mai pot fi folosite în scopul prevăzut inițial, fiind necesară eliberarea lor pentru ca centrul să activeze doar în sediul din municipiul Soroca, pe strada Independenței 79. Decizia instanței deblochează un proces administrativ care vizează accesul copiilor vulnerabili la servicii sociale conforme standardelor.

Prin rezoluționarea contractului de comodat, bunurile din Soloneț revin în responsabilitatea Consiliului raional, iar „O Șansă” va putea activa integral în noul sediu din oraș, unde există personal și infrastructură funcțională. Totodată, autoritatea raională rămâne responsabilă pentru patrimoniul istoric al Conacului boieresc, aflat într-o degradare avansată.

Hotărîrea poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 30 de zile de la

data pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Soroca