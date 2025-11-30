Medic obstetrician-ginecolog – condamnat după decesul unei femei însărcinate. I-a lezat organele vitale în timpul unei intervenții chirurgicale

Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente, informează procuratura.md.

Prin hotărârea Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare cu interdicția de a exercita profesia de lucrător medical pe o perioadă de 2 ani. Executarea pedepsei cu închisoarea a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 1 an, perioadă în care inculpatul trebuie să respecte obligațiile stabilite de organul de probațiune.

Procurorii vor contesta sentința cu apel, solicitând o pedeapsă mai aspră.

Potrivit probelor administrate, în iunie 2022, inculpatul, având atribuții de organizare și coordonare a activității medicale, aprobare a internărilor, evaluarea pacienților și organizarea transferurilor către instituții medicale superioare, manifestând neglijență față de obligațiile de serviciu, nu a redirecționat o femeie însărcinată, în vârstă de 28 de ani, care avea o sarcină cu risc sporit, către o instituție medicală corespunzătoare (instituție medicală de nivelul II-III), internând-o într-un spital incompatibil pentru starea sa (instituție medicală de nivelul I), unde se acordă ajutor doar în caz de naștere fiziologică.

Când gravida a acuzat scurgerea lichidului amniotic și dureri, medicul a luat decizia de a finaliza sarcina prin operație cezariană, la locul adresării. Astfel, pacienta a fost transferată în sala de operație, fiind efectuată operația cezariană.

În timpul operației cezariene, medicul, manevrând cu obiecte înțepător-tăietoare, din imprudență, a lezat artera uterină stânga și polul inferior al rinichiului drept al pacientei. În perioada postoperatorie, starea ei nu a fost monitorizată corespunzător, iar sursa hemoragiei nu a fost identificată la timp, ceea ce a condus la agravarea stării de sănătate și, în final, la deces.

Expertiza medico-legală a stabilit că încălcările admise de medic au fost cauza directă a hemoragiei masive, șocului hemoragic și decesului femeii.

În scopul mușamalizării acțiunilor ilegale, inculpatul a dispus completarea unor acte medicale cu date false, pentru a ascunde neglijența sa și pentru a crea impresia că intervenția era una urgentă, deși pacienta trebuia redirecționată către o altă instituție medicală competentă pentru astfel de cazuri.

Instanța a mai dispus încasarea în mod solidar de la inculpat și de la IMSP „Spitalul Raional Ștefan Vodă” în beneficiul succesorului victimei a prejudiciului moral în sumă de 400.000 lei, precum și a despăgubirii pentru pierderea întreținătorului copiilor minori, până la atingerea majoratului acestora, în cuantum de 1/3 din salariu mediu lunar pe economie.

Până la pronunțarea unei hotărârii definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


