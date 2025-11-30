Teatrul „Veniamin Apostol”: Aniversare și omagiu în aceeași seară / VIDEO

La Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca s-a desfășurat o Serată Aniversară deosebită, ocazionată de împlinirea a 16 ani de la fondarea instituției și de comemorarea a 25 de ani de la trecerea în eternitate a regizorului și actorului Veniamin Apostol, personalitate marcantă a culturii naționale.

Programul serii a avut în prim-plan spectacolul „Cămășile Destinului”, o producție complexă, încărcată de simboluri, sensibilitate și elemente de evocare culturală.

Pe scenă au urcat membrii ansamblului „Select Cvartet Plus”, dirijor Mihai Agafița, alături de Sofia Spinei, Maria Railean și Petre Popa, directorul instituției. Îmbinarea muzicii live cu momentele actoricești și cu fragmentele dedicate memoriei lui Veniamin Apostol a creat o atmosferă intensă, în care publicul a putut simți legătura profundă dintre prezentul teatral și valorile artistului omagiat.

De-a lungul serii, aplauzele spectatorilor au însoțit fiecare moment, reflectând aprecierea lor pentru efortul depus de artiști și pentru calitatea evoluării. Mulți dintre cei prezenți au remarcat modul în care spectacolul reușește să vorbească atât despre destin și identitate, cât și despre continuitatea tradiției culturale în Soroca.

Prin această serată, Teatrul „Veniamin Apostol” nu doar că și-a sărbătorit aniversarea, dar a reafirmat importanța sa în viața culturală a orașului și respectul pentru numele pe care îl poartă. Evenimentul a demonstrat încă o dată că instituția rămâne un spațiu al artei vii, al emoției autentice și al memoriei culturale bine păstrate.

Marian Ceban