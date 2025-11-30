Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 decembrie 2025

Zilele noii săptămâni sunt destul de dificile din cauza situațiilor neplăcute în care te vei afla. Indiferent de prognoza meteorologică care se anunță, tu o să te afli mereu în mijlocul naturii. Anumite evenimente care au loc îți dau tot mai multe indicii că ceea ce trăiești nu este tocmai autentic, iar oamenii din jur se raportează într-un mod total diferit la tine.

Horoscop săptămânal Taur: 1-7 decembrie 2025

În mai multe contexte sociale în care te vei afla, vei acționa conform prejudecăților. Confruntările, tensiunea acumulată și lipsa de timp petrecut alături de partener v-au adus într-un punct critic. Mercur, gardianul tău astral, te va acompania pe orice drum alegi să pășești. Vacanța pe care o planifici te va ajuta să îți recapeți vitalitatea.

Horoscop săptămânal Gemeni: 1-7 decembrie 2025

Procesul de introspecție în care te afli este unul profund. Pentru ca rezultatele să fie cuantificabile, este nevoie să treci prin toate etapele care definesc procesul în sine. Partenerul de viață este singura persoană de care ai nevoie atunci când nu mai ai încredere în tine. Te simți epuizată din cauza situațiilor stresante prin care treci la birou.

Horoscop săptămânal Rac: 1-7 decembrie 2025

Prezența Soarelui rămâne destul de activă în zodia ta pe parcursul întregii săptămâni. De multe ori, alegi doar să vorbești, iar acțiunile tale nu susțin nimic în acest sens. Chiar și atunci când cei de jur încearcă să vină spre tine, știi că nu vei accepta decât ceea ce îți aduce împlinire. Acum reușești foarte bine să îți recunoști emoțiile.

Horoscop săptămânal Leu: 1-7 decembrie 2025

Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Indiferent de statutul social pe care îl ai, crezi în autenticitate. Vibrația energetică pe care o resimți te ajută să îți duci la îndeplinire obiectivele. Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece.

Horoscop săptămânal Fecioară: 1-7 decembrie 2025

Cu siguranță reușești să te faci văzută într-o mulțime de oameni deoarece comportamentul tău este unul exuberant. De asemenea, atitudinea aceasta explozivă poartă cu sine și o serie de frustrări personale pe care tot încerci să le neutralizezi. Cei care te cunosc cu adevărat își dau foarte bine seama de forța inconștientă care te conduce.

Horoscop săptămânal Balanță: 1-7 decembrie 2025

Vorbești despre sine în termeni negativi deoarece stima de sine este ceva ce îți este necunoscut. A te stima pe sine pare a fi precum ceva interzis sau promiscuu, în termeni metaforici. Astrele te îndeamnă să te încrezi în propriile forțe, chiar dacă viața nu ți-a arătat de prea multe ori că existența ta pe acest Pământ este una demnă de a fi trăită.

Horoscop săptămânal Scorpion: 1-7 decembrie 2025

Lasă deoparte orgoliile și încearcă să faci lucruri care îți pot aduce împlinirea emoțională pe care ți-o dorești! Relațiile care sunt importante pentru tine sunt și cele care te scot cel mai mult din zona de confort. Capacitatea ta de concentrare se află la mare încercare ori de câte ori cei din jur încearcă să îți contrazică punctul de vedere

Horoscop săptămânal Săgetător: 1-7 decembrie 2025

Ești o fire puternică, concentrată pe acțiune și pe rezultate și nimic nu te va face să îți întorci privirea din fața drumului pe care ai pășit. Zilele noii săptămâni sunt despre conectarea la sine. Ai câteva zile libere și vei încerca să profiți întru totul de ele. Atmosfera de la birou te încarcă negativ și tocmai de aceea ai nevoie să te regăsești.

Horoscop săptămânal Capricorn: 1-7 decembrie 2025

Nu vorbești prea mult cu persoanele care nu îți hrănesc stima de sine. Te retragi din relații imediat ce simți că nu vei putea conține nicio emoție sau o situație negativă. Din păcate, singurătatea este compania ta cea mai bună. La birou nu te lași corectată de cei din jur atunci când este cazul și de aceea ajungi mereu la conflicte care te încarcă cu energie negativă.

Horoscop săptămânal Vărsător: 1-7 decembrie 2025

Această săptămână de iarnă este intensă pentru tine în plan personal. Partenerul se află întotdeauna printre priorităţile tale, iar faptul că petreceţi puţin timp împreună îți displace destul de mult. Firea capricioasă nu te lasă să observi lucrurile dincolo de aparențe. Te lași condusă de ele și ajungi în impas emoțional.

Horoscop săptămânal Pești: 1-7 decembrie 2025

Echilibrul interior este ceva ce doar tu vei reuși să „reconstruiești”. Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat mult să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. Deși știi că nimic nu se întâmplă fără un motiv anume, sunt contexte în care parcă nu mai ai răbdare să descoperi esența pe care acestea o ascund.

