Fix ca la Caragiale – cetățeanul turmentat și eterna comedie (electorală): vin, bere și versiuni paralele

La două luni după alegerile parlamentare, ecourile zilei de vot continuă să răsune prin sălile de judecată și prin conversațiile oamenilor. În timp ce clasa politică se pregătește pentru „rapoarte către alegători”, realitatea din teritoriu arată, cu un umor amar, că ziua votului rămâne un spectacol în sine. Iar unul dintre episoadele recente, ajuns în fața instanței, amintește izbitor de lumea lui Caragiale cu cetățeanul turmentat.

Potrivit hotărârii Judecătoriei Soroca, sediul Florești, din 27 noiembrie 2025, un alegător a venit la secția de votare „după câteva pahare de vin și unul de bere”, fiind convins că „nu era în stare de ebrietate, deoarece paharele erau de 200 grame” . Ajuns la intrare, omul a aflat că nu i se permite accesul pe motiv că ar fi „în stare de ebrietate alcoolică”. De aici până la scandal nu a mai fost decât un pas — unul apăsat.

Cetățeanul a protestat cu voce ridicată, s-a plâns că este tras de mână și i s-ar fi făcut „durere”, acuzând polițiștii că l-ar fi bruscat. Polițiștii, la rândul lor, au relatat că acesta a folosit „cuvinte necenzurate”, a perturbat procesul de vot și i-a îmbrâncit, fiind necesară aplicarea cătușelor și transportarea lui la spital pentru stabilirea stării de ebrietate, care ulterior „s-a confirmat” .

În fața instanței, fiecare parte a spus povestea „adevărată”, într-o succesiune demnă de un tablou caragialian:

Alegătorul a susținut că polițiștii „îl țineau”, că „nu i-au permis să voteze”, că ar fi fost „bătut”, dar că el nu ar fi agresat pe nimeni — doar s-ar fi exprimat „la general”.

Polițiștii au relatat că bărbatul „avea un comportament neadecvat”, înjura, era agresiv, îmbrâncea și refuza să părăsească secția.

Președinta secției de votare a confirmat că procesul era perturbat, motiv pentru care a solicitat intervenția forțelor de ordine.

Instanța a analizat rapoartele, declarațiile, procesul-verbal, audierea martorilor și prevederile legale, concluzionând că fapta este „stabilită cert”, iar comportamentul agresiv a fost demonstrat prin probe „pertinente, concludente și utile cauzei” . Deși agentul constatator a solicitat arest contravențional, instanța a respins propunerea, invocând prevederile legale ce exclud arestul pentru anumite categorii de persoane. În schimb, s-a aplicat o amendă de 50 de unități convenționale (2500 lei), cu posibilitatea achitării a jumătate în 3 zile lucrătoare.

În cheie caragialiană, aceasta este eterna comedie electorală: un conflict mărunt, dar revelator, în care cetățeanul, autoritatea și procesul democratic se ciocnesc cu zgomot și situații absurde. Un episod care, dacă ar fi fost văzut de nenea Iancu, ar fi devenit probabil o scenă în care turmentatul, polițistul conștiincios și funcționarul de la urnă își răspund replici tăioase, fiecare convins că are dreptate.