Riscurile ascunse din spatele tatuajelor. Un nou studiu ridică îngrijorări, ce au descoperit oamenii de știință

Un nou studiu epidemiologic realizat în Suedia ridică întrebări importante despre legătura dintre tatuaje și riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer de piele.

Cercetarea sugerează că persoanele tatuate prezintă un risc cu 29% mai mare de a dezvolta această boală gravă, comparativ cu cei fără tatuaje.

Deși concluziile nu demonstrează o cauzalitate directă, rezultatele au fost obținute pe baza unei analize ample, care a corelat informații din registre naționale, date despre stilul de viață și detalii privind expunerea la soare.

Cum a fost realizat studiul și ce arată datele despre tatuaje

Melanomul și carcinomul scuamos sunt forme de cancer de piele care se dezvoltă lent și care apar relativ rar, ceea ce face dificilă monitorizarea pe termen lung în studii clasice, se arată într-un articol publicat inițial în The Conversation.

Pentru a depăși această problemă, echipa de cercetare a folosit o abordare de tip „caz-control”: a pornit de la persoane diagnosticate deja și a analizat retrospectiv dacă acestea aveau tatuaje înainte de îmbolnăvire.

Olandezii au avut acces la registrele medicale naționale de înaltă calitate din Suedia, identificând 2.880 de cazuri de melanom între 20 și 60 de ani, diagnosticate în 2017, și 2.821 de cazuri de carcinom scuamos raportate între 2014 și 2017.

Pentru fiecare pacient, au fost selectate câte trei persoane de aceeași vârstă și același sex fără diagnostic oncologic, pentru a oferi un grup de comparație solid.

Ulterior, participanții au primit chestionare detaliate despre tatuaje, inclusiv tatuaje decorative, machiaj permanent sau tatuaje medicale, precum și informații despre dimensiunea lor, zona corpului și momentul în care au fost realizate. În final, 5.695 de persoane au răspuns în cadrul studiului despre melanom, iar 6.151 au participat la cercetarea privind carcinomul scuamos.

Rezultatele au arătat clar o creștere de 29% a riscului de melanom în rândul persoanelor tatuate. Riscul părea chiar mai accentuat la cei care aveau tatuaje mai vechi de zece ani, însă specialiștii avertizează că acest subgrup este mai redus numeric, deci concluziile trebuie tratate cu prudență. În schimb, pentru carcinomul scuamos nu s-a observat nicio diferență între persoanele tatuate și cele netatuate.

Posibile explicații și limitele cercetării

Un aspect surprinzător al studiului este lipsa unei legături între dimensiunea tatuajelor și creșterea riscului. În teorie, tatuajele mai mari conțin mai mult pigment și, implicit, mai multe substanțe care ar putea afecta organismul.

O posibilă explicație este faptul că particulele de cerneală nu rămân doar în piele: sistemul imunitar transportă o parte dintre ele către ganglionii limfatici, unde pot persista ani de zile. Acest proces ar putea influența mecanismele de inflamație cronică, un posibil factor de risc în apariția cancerului.

Cercetătorii au analizat și o serie amplă de factori de stil de viață, expunerea la soare, utilizarea solarului, tipul de piele, fumatul, nivelul educațional sau veniturile, pentru a evita efectele de confuzie. A

cest lucru este esențial deoarece persoanele tatuate pot avea comportamente diferite față de cele netatuate, iar aceste diferențe pot influența riscul de cancer.

Studiul contestă și concluziile unor cercetări americane recente, care sugerau că tatuajele de mari dimensiuni ar putea chiar reduce riscul de melanom.

Analizele nu au ținut însă cont de factori precum expunerea la UV sau tipul de piele, variabile care pot distorsiona rezultatele. Un exemplu: persoanele cu tatuaje întinse pot evita bronzarea excesivă pentru a nu deteriora culorile, ceea ce le reduce implicit expunerea la radiații UV.

Deocamdată, cercetătorii nu pot afirma că tatuajele cauzează melanom. Rezultatele arată însă o potențială asociere care merită investigată mai departe, mai ales având în vedere răspândirea tatuajelor la nivel global.

Pigmenții folosiți în tatuaje variază considerabil ca structură chimică, iar unele substanțe pot elibera compuși toxici când sunt expuse la soare sau la proceduri de îndepărtare cu laser.

Pe termen scurt, specialiștii recomandă prudență: persoanele tatuate ar trebui să continue să folosească protecție solară, să evite expunerea excesivă la UV și să monitorizeze apariția unor alunițe noi sau modificări ale celor existente.