Andreea Marin, diagnosticată cu boala secolului. Care au fost primele semne ale afecțiunii: „A fost după nașterea fiicei mele”

Andreea Marin a vorbit deschis despre lupta sa cu depresia, dezvăluind care au fost primele semne care i-au atras atenția. Cum a realizat vedeta că avea nevoie de ajutor specializat.
Andreea Marin a făcut mărturisiri emoționante într-un podcast moderat de Raluca Hagiu, vorbind pentru prima dată pe larg despre lupta sa cu depresia. Vedeta a povestit cum și-a dat seama că se confruntă cu această afecțiune, marcând un moment sensibil pentru mulți dintre cei care urmăresc experiențele ei.
Cum și-a dat seama Andreea Marin că suferă de depresie
Primele semne au apărut după pierderea mamei sale într-un tragic accident de mașină, eveniment care i-a marcat profund copilăria. Mai târziu, după nașterea fiicei sale, Violeta Bănică, Andreea Marin a realizat că trăiește stări emoționale pe care nu le putea explica, iar experiența personală și urmărirea unor cazuri precum cel al Mădălinei Manole au determinat-o să caute ajutor specializat.
„După ce am înțeles că s-ar putea să fie și cazul meu, atunci mi-am spus: hai să încerc, chiar dacă nu îmi plăcea ideea’, a mai spus Andreea Marin.