Fuego a ales un stil de viață sănătos, cu un regim alimentar pe măsură. Artistul a mărturisit în urmă cu câțiva ani, când a fost invitat în podcastul lui Horia Brenciu, că a scos din meniul lui câteva alimente care îi pot afecta nu doar silueta, ci și sănătatea, scrie unica.ro.

Mai exact, cântărețul a spus că a renunțat la făina albă, dar și la zahăr. „Aveți grijă! Cel mai nociv aliment pentru ființa umană. Pe locul întâi, marile alimente albe, dar cel mai nociv este făina albă. Nu mai mâncați făină albă! Vă îmbolnăviți. Zahărul și făină albă. Dacă mănânci produse din făină integrală, făină, e OK. Noi mâncăm de ani buni făină integrală – paste integrale”, a precizat Fuego.

În vara acestui an, Fuego dezvăluia care este dieta care l-a ajutat să scape de kilogramele în plus. În același timp, el a explicat că există câteva reguli simple care pot aduce rapid rezultatele dorite. „Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare. Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, spunea el.

În ceea ce privește micile gustări dintre mese, Fuego spune că cele mai recomandate sunt merele. „Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”, a precizat el. „Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a mai spus Fuego la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook