Adolf Hitler a câștigat alegerile locale într-o țară din Africa: „Când eram copil, mi se părea un nume normal”

Politicianul a obținut un sprijin considerabil din partea alegătorilor din circumscripția Ompundjia, câștigând 85% din voturi.

În vârstă de 59 de ani, Adolf Hitler Uunona reprezintă partidul de guvernământ SWAPO și a declarat de-a lungul timpului că nu are nicio legătură cu ideologia nazistă și nu aspiră la dominarea globală. El a menționat că, în copilărie, nu a acordat importanță numelui său și că abia în adolescență a realizat subtextul său sinistru.

„Când eram copil, mi se părea un nume complet normal. Abia pe măsură ce am crescut am înțeles că acest om voia să cucerească întreaga lume. Eu nu am nimic de-a face cu aceste lucruri”, a declarat politicianul.

Soția sa îi strigă acasă „Adolf”, însă în public el evită, de regulă, să folosească acest nume. Cu toate acestea, nu intenționează să îl schimbe: „Apare în toate documentele mele oficiale. Este prea târziu acum”, a explicat Uunona.

În ciuda numelui neobișnuit, alesul local se bucură de sprijin în regiunea sa și își îndeplinește cu succes atribuțiile politice.

Namibia, fosta colonie germană, păstrează numeroase denumiri de origine germană, iar prenumele precum Adolf nu sunt rare.

