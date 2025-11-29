Un minor din Soroca a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru două acte de jaf în plină stradă

Un minor din Soroca a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce instanța a stabilit că acesta a sustras, pe timp de noapte, două telefoane mobile de la alți tineri, în apropierea Colegiului Tehnic Agricol din municipiu. Sentința a fost pronunțată pe 27 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Central, și va fi executată într-un centru de detenție pentru minori și tineri.

Instanța a reținut că minorul a acționat intenționat, în mod deschis, sustrăgând două telefoane mobile care se aflau în mâna unei adolescente aflate în grup cu victimele. Evenimentul a avut loc în noaptea de 13 mai 2025, în jurul orei 00:30, pe strada Vasile Stroiescu din Soroca, în preajma Colegiului Tehnic Agricol.

Potrivit sentinței, tinerii se aflau la o fântână din zonă, unde ascultau muzică pe telefoane. Minorul condamnat ar fi smuls dispozitivele din mâna tinerei și s-ar fi îndepărtat de grup, unul dintre telefoane rămânând ulterior în posesia lui până a doua zi.

Pe baza probelor din dosar, instanța a stabilit următoarea succesiune a faptelor:

În noaptea incidentului, victimele și o tânără din grup se aflau în apropierea Colegiului Tehnic Agricol.

Minorul și fratele său s-au alăturat grupului, iar după un conflict, minorul a luat din mâna adolescentei două telefoane mobile.

Unul dintre dispozitive a fost înapoiat la scurt timp, la intervenția unei victime.

Cel de-al doilea telefon a fost dus acasă și predat a doua zi mamei minorului, care l-a returnat ulterior proprietarului.

Instanța a considerat că faptele îndeplinesc elementele constitutive ale jafului și tentativei de jaf, ambele comise în mod deschis, în prezența victimelor.

În deliberare, judecătorul a ținut cont de:

antecedentele penale ale minorului, condamnat anterior pentru o infracțiune similară;

ale minorului, condamnat anterior pentru o infracțiune similară; caracterizarea negativă de la domiciliu și evaluarea psihologică;

de la domiciliu și evaluarea psihologică; faptul că sancțiunile anterioare cu suspendare nu au avut efectul dorit, minorul comițând din nou infracțiuni la scurt timp după expirarea termenelor de supraveghere.

Instanța a concluzionat că o pedeapsă nonprivativă de libertate „nu ar fi în măsură să prevină săvârșirea de noi infracțiuni și nici să restabilească echitatea socială încălcată”, subliniind necesitatea unui regim de detenție adaptat minorilor.

Judecătorul a dispus:

2 ani de închisoare pentru infracțiunea de jaf;

pentru infracțiunea de jaf; 1 an și 3 luni de închisoare pentru tentativa de jaf;

pentru tentativa de jaf; O pedeapsă definitivă de 2 ani și 3 luni prin cumul parțial;

prin cumul parțial; Adăugarea unei părți din pedeapsa anterioară neexecutată, stabilind pedeapsa finală de 4 ani de închisoare.

Minorul a fost luat sub arest preventiv direct din sala de judecată. Pedeapsa se va executa într-un centru de detenție pentru minori și tineri, iar termenul începe de la data pronunțării sentinței. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.