Cuplu condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei, pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței celor doi inculpați aflați în concubinaj, a izbucnit un conflict în care a fost implicată și victima, un bărbat în vârstă de 46 de ani. În urma tensiunilor și al consumului de alcool, altercația a degenerat, iar bărbatul a fost lovit de mai multe ori de către inculpat, care ulterior l-a înjunghiat și l-a lovit și cu o lopată în regiunea toracelui și în alte părți ale corpului, afectând organele vitale.

Femeia a acționat în vederea facilitării actelor de violență.

Ca urmare a rănilor provocate, victima a decedat.

Instanța a mai dispus încasarea în mod solidar de la inculpați a prejudiciului material de 16.392 lei și a prejudiciului moral de 1.000.000 lei, în beneficiul succesorului părții vătămate. De asemenea, s-a dispus achitarea în beneficiul fiului minor al victimei a sumei de 2 242 lei lunar, până la atingerea vârstei de 18 ani, informează procuratura.md

Până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.