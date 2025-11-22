Cum se antrenează elevii de rugby la sala din Soroca / VIDEO

Echipa de rugby din Soroca își continuă pregătirea pentru competițiile naționale. Sportivii lucrează intens într-o sală de sport din oraș, unde dezvoltă forța, rezistența și tehnica de joc.

Antrenorul Oleg Istratii conduce echipa de 12 ani și spune că munca fizică stă la baza fiecărui rezultat bun.

„Sunt foarte bucuros și îi mulțumesc domnului Cristian Strechii pentru că îmi oferă posibilitatea de a pregăti copiii ăștia la pregătirea fizică generală, care este foarte important în practicarea rugby-ului. Fără pregătire fizică, este cam complicat. Această echipă deja se antrenează de 4 ani, avem rezultate foarte bune la nivel național, am fost și campionii Campionatului Național, am obținut și Cupa Republicii. Anul acesta suntem pe locul 2, dar prin aceste antrenamente și prin muncă zi de zi vom obține obiectivul care ne vom pune pe anul viitor.”.

Copiii care fac parte din echipă vin la antrenamente cu dorință și energie.

Cristian Perciun: „Am venit să găsesc prieteni noi, să învăț multe lucruri și, împreună cu prietenii și cu antrenorul, să găsesc o limbă comună ca să câștigăm cu echipa multe cupe, medalii și ca să mergem înainte.”.

Ernest Pînzari: „Eu sunt la rugby de la 8 ani și iubesc să mă antrenez, să câștig toată vremea. Am venit ca să îmi văd prietenii din nou, pentru că în vacanță nu i-am văzut, și să mă antrenez ca să fiu mai voinic și mai puternic. Îmi place să mă antrenez.”.

Sala de sport „Epic Gym” susține echipa și îi oferă acces la antrenamente. Fondatorul Cristian Strechii explică faptul că sprijinul pentru tineri vine din dorința de a dezvolta sportul local. El spune că echipa are potențial și merită un spațiu în care să se pregătească în condiții bune.

„Am decis să primim băieții de la rugby la noi în sală să se antreneze, deoarece potențialul sportului care este la momentul actual în localitate este puțin mai slăbuț. Din acest motiv am decis să fim mâna aceea de ajutor pentru echipa de rugby, pentru că am văzut un potențial destul de bun în băieți. Faptul că ei se antrenează la noi în sală îi ajută să devină mai buni și să promovăm împreună sportul, iar sportul să ne reprezinte pe noi, iar noi să reprezentăm sportul împreună, a fost o decizie de succes. Noi, în general, suntem deschiși la orice propunere. Susținem sportul, promovăm sportul și toți doritorii care intenționează să aibă un mod sănătos de viață îi susținem și îi ajutăm să își atingă obiectivele.”.