De ce ai poftă de alimente sărate. Ce încearcă corpul tău să-ți spună

Te-ai întrebat vreodată de ce ai poftă de alimente sărate? Corpul tău încearcă, de fapt, să-ți transmită anumite semnale. Chipsurile de cartofi, murăturile și alte gustări similare se numără printre cele mai frecvente alegeri atunci când organismul are nevoie de mai multă sare.
Motivele din spatele acestei pofte sunt multiple. Nu este vorba doar despre o simplă preferință alimentară, spun specialiștii. Corpul nostru are nevoie de o cantitate „potrivită” de sare pentru o bună funcționare și pentru menținerea echilibrului hidric. Totuși, deși prea puțină sare poate cauza probleme, majoritatea oamenilor tind să consume mult mai mult sodiu decât este recomandat.
De ce ai poftă de alimente sărate
Consumul excesiv de sare, în timp, poate afecta sănătatea generală. Aceste efecte negative apar indiferent dacă ai sau nu hipertensiune arterială.
Prea multă sare poate deteriora vasele de sânge, iar celulele endoteliale care le căptușesc devin mai rigide, împiedicând circulația eficientă. Inima este nevoită să depună mai mult efort pentru a pompa sângele, ceea ce crește riscul de hipertrofie cardiacă, un semn al bolilor de inimă.
Rinichii lucrează mai intens, iar circulația sângelui către creier poate fi afectată, ducând la probleme de memorie și concentrare.
Pofta de sare apare, de obicei, dintr-o combinație de factori. Dacă este o poftă trecătoare, poate fi legată de o stare emoțională sau fizică temporară. Însă, dacă simți constant nevoia de alimente sărate, este important să discuți cu medicul tău, deoarece ar putea exista o afecțiune subiacentă care trebuie investigată.
Stresul
Mâncatul pe fond de stres este strâns legat de hormonii corpului. Atunci când ești tensionată, organismul eliberează cortizol și alți hormoni care pot stimula pofta de alimente bogate în sare sau zahăr. Nivelurile ridicate de cortizol sunt asociate cu dorința de gusturi intense, iar sarea oferă senzația de calm temporar.
Lipsa somnului
Privarea de somn afectează echilibrul hormonal și controlul apetitului. Când nu dormi suficient, nivelul de cortizol crește, iar cel de leptină (hormonul sațietății) scade.
În același timp, grelina, hormonul foamei, crește. Acest lucru te face mai predispusă să poftești la gustări sărate. Scăderea serotoninei, hormonul „fericirii”, contribuie și ea la căutarea de recompense alimentare rapide, cum ar fi chipsurile sau covrigeii.
Femeile care se confruntă cu sindromul premenstrual trec prin modificări hormonale care le pot face să poftească la alimente sărate sau dulci. Retenția de apă și schimbările de dispoziție din această perioadă pot accentua dorința de sare.
Exercițiile fizice intense
Atunci când faci mișcare și transpiri mult, pierzi o cantitate importantă de sodiu prin transpirație. Corpul reacționează cerând mai multă sare pentru a restabili echilibrul electrolitic.
Boala Addison
Această afecțiune rară, numită și insuficiență suprarenală, se manifestă printr-o producție insuficientă de hormoni precum cortizolul și aldosteronul. Ei reglează echilibrul dintre sare și lichide, iar organismul poate reacționa printr-o poftă puternică de alimente sărate.
Plictiseala
Uneori, pofta de sărat nu are nicio legătură cu nevoile corpului, ci cu emoțiile. Mâncatul din plictiseală este frecvent, mai ales pentru că alimentele sărate sunt ușor de accesat și nu necesită pregătire.
Cum poți combate pofta de sare
Pentru a reduce pofta de sare, specialiștii recomandă consumul de alimente integrale, cât mai naturale. Produsele procesate sunt responsabile pentru aproximativ 75% din aportul zilnic de sodiu. Alege fructe, legume, cereale integrale și preparate gătite acasă.
În plus, planifică mesele din timp pentru a evita gustările rapide și bogate în sare. Planificarea îți oferă control asupra cantității de sodiu consumate și te ajută să ai mereu la îndemână opțiuni sănătoase.
Asociația Americană a Inimii recomandă maximum 2.300 mg de sodiu pe zi, echivalentul a aproximativ o linguriță de sare. Este important să citești etichetele produselor și să te hidratezi corespunzător, deoarece deshidratarea poate amplifica senzația de poftă pentru gusturi sărate.
