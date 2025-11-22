De ce ai poftă de alimente sărate. Ce încearcă corpul tău să-ți spună

De ce ai poftă de alimente sărate

Consumul excesiv de sare, în timp, poate afecta sănătatea generală. Aceste efecte negative apar indiferent dacă ai sau nu hipertensiune arterială.

Prea multă sare poate deteriora vasele de sânge, iar celulele endoteliale care le căptușesc devin mai rigide, împiedicând circulația eficientă. Inima este nevoită să depună mai mult efort pentru a pompa sângele, ceea ce crește riscul de hipertrofie cardiacă, un semn al bolilor de inimă.

Rinichii lucrează mai intens, iar circulația sângelui către creier poate fi afectată, ducând la probleme de memorie și concentrare.

Pofta de sare apare, de obicei, dintr-o combinație de factori. Dacă este o poftă trecătoare, poate fi legată de o stare emoțională sau fizică temporară. Însă, dacă simți constant nevoia de alimente sărate, este important să discuți cu medicul tău, deoarece ar putea exista o afecțiune subiacentă care trebuie investigată.

Iată câteva dintre cele mai frecvente cauze ale poftei de sare:

Stresul

Mâncatul pe fond de stres este strâns legat de hormonii corpului. Atunci când ești tensionată, organismul eliberează cortizol și alți hormoni care pot stimula pofta de alimente bogate în sare sau zahăr. Nivelurile ridicate de cortizol sunt asociate cu dorința de gusturi intense, iar sarea oferă senzația de calm temporar.