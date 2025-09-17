VOX: Locuitorii din Cosăuți: De ce trebuie să alegem calea europeană? / VIDEO

Ieri, în localitatea Cosăuți din raionul Soroca, am discutat cu oamenii despre un subiect important pentru viitorul țării: de ce ar trebui să alegem Uniunea Europeană? Răspunsurile au fost diverse, dar toate au scos în evidență dorința de pace, dezvoltare și un trai mai bun pentru copii.

Unii locuitori au subliniat legătura strânsă dintre cultura noastră și valorile europene. „Alegem calea europeană după alegeri, pentru că avem în comun cultura și patrimoniul. La temelia culturii noastre se află patrimoniul cultural european, rădăcinile culturii noastre românești la fel vin încă din vechile civilizații europene, de aceea, suntem pentru Uniunea Europeană.”- ne-a spus o localnică.

Pentru alții, Europa înseamnă singura opțiune sigură. „Noi avem doar o singură cale, nu avem mai multe căi, este calea europeană. În primul rând pentru pace, pentru prosperitate, pentru un viitor luminos al copiilor noștri, pentru a continua frumoasele proiecte începute și a beneficia de aceste proiecte minunate, pentru ca să ne ținem toți sănătoși și grămăjoară, doar o singură cale avem, calea europeană”, a declarat o altă localnică.

În timp ce alt localnic a văzut integrarea europeană drept o garanție pentru dezvoltare. „Noi trebuie să aderăm la Uniunea Europeană, fiindcă atâția consăteni, atâția oameni deștepți și-au ales Uniunea Europeană, unde este dezvoltare, unde este știință, unde este cultură, unde este totul. Pentru aderare am fost și sunt întotdeauna.”.