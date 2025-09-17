Patru obiceiuri pentru a te proteja de răcelile de toamnă

Potrivit terapeutului londonez Kaivan Han, consumarea lămâilor și a usturoiului nu reduce riscul de gripă și a infecțiilor respiratorii acute. Potrivit expertului, prevenirea eficientă a răcelilor necesită alimentație corectă, somn sănătos, spălarea temeinică a mâinilor și combaterea promptă a simptomelor.

Specialistul a explicat că somnul de calitate este principalul mod de a întări imunitatea toamna. Odihna profundă reglează producția de citokine — molecule proteice semnalizatoare care joacă un rol cheie în comunicarea dintre celulele sistemului imunitar. Odihna susține, de asemenea, activitatea anticorpilor responsabili de lupta împotriva virusurilor.

Han a subliniat și necesitatea spălării regulate a mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a infecțiilor. În plus, medicul a menționat importanța unui regim alimentar diversificat.

„Nu are sens să te concentrezi pe câteva „superalimente”. Cel mai bun efect îl dau legumele, fructele, verdețurile, proteinele, grăsimile și carbohidrații”, a spus terapeutul.

În plus, medicul recomandă pregătirea din timp a trusei medicale. În caz de rău de sănătate, este important să ai la îndemână medicamente antipiretice, spray-uri pentru nas și produse pentru gât.

De asemenea, Han îndeamnă la vaccinarea împotriva gripei. „Cel mai bine este să faci vaccinul în septembrie, când incidența bolilor este încă scăzută, pentru a reuși să formezi imunitatea înainte de vârful infectărilor”, a subliniat terapeutul.

sursa: point.md


