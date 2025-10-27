„Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO

La Soroca, părinții au devenit parte a unei lecții despre empatie și incluziune. Pe 25 octombrie 2025, în incinta Palatului de Cultură, membrii Consiliului Raional al Părinților au participat la o activitate de sensibilizare dedicată cunoașterii și înțelegerii copiilor cu Sindrom Down, denumiți adesea „copiii soarelui” pentru lumina și căldura pe care o aduc în jurul lor.

Activitatea a fost organizată de Structura Teritorială de Asistență Psihopedagogică Soroca, în colaborare cu specialiștii Direcției Învățământ Soroca, fiind parte a unei serii de evenimente desfășurate pe parcursul lunii octombrie în grădinițe și școli din raion, dedicate acceptării și conștientizării persoanelor cu Sindrom Down.

„Prin aceste inițiative cultivăm atitudini pozitive, încurajăm acceptarea fiecărui copil și construim o comunitate educațională mai deschisă și mai solidară”, a menționat șefa Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică, Oxana Indricean, în cadrul întâlnirii.

Evenimentul, intitulat „Copiii soarelui”, a inclus jocuri, discuții și momente de reflecție prin care participanții au descoperit frumusețea diversității și importanța sprijinirii copiilor cu cerințe educaționale speciale. Părinții prezenți s-au arătat dornici să continue seria activităților educative care promovează incluziunea și respectul reciproc.

„Părinții s-au arătat interesați de a continuă șirul activităților educative care promovează incluziunea”, au subliniat organizatorii, remarcând implicarea sinceră și dorința comunității de a contribui la o schimbare de mentalitate.

Reporter MoJo: Victoria Zabolotnîi