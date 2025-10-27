Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican

Stadionul orășenesc din Soroca a găzduit duminică, 26 octombrie, etapa a V-a a Campionatului Republicii Moldova la rugby-10, la categoriile de vârstă U12 și U16. Echipele școlii Sportive Raionale din Soroca nu i-au dezamăgit pe acei care au venit la stadion.

Astfel, echipa U16 o ocupat locul II, iar rugbiștii de la U12 s-au plasat pe locul III. În clasamentul general ambele firmații, U12 și U16, ocupă locul II, în campionatul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă o clasare foarte bună. Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru muncă, disciplină și dăruire!

Următoarea provocare va fi etapa finală, care se va desfășura pe 1-2 noiembrie, pe stadionul „Dinamo” din Chișinău. Hai, Soroca!

(Mulțumim directorului Școlii Sportive Raionale din Soroca, Oleg Istrati, pentru informația oferită)