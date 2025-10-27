Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican

De către
OdN
-
0
5

Stadionul orășenesc din Soroca a găzduit duminică, 26 octombrie, etapa a V-a a Campionatului Republicii Moldova la rugby-10, la categoriile de vârstă U12 și U16. Echipele școlii Sportive Raionale din Soroca nu i-au dezamăgit pe acei care au venit la stadion.

Astfel, echipa U16 o ocupat locul II, iar rugbiștii de la U12 s-au plasat pe locul III. În clasamentul general ambele firmații, U12 și U16, ocupă locul II, în campionatul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă o clasare foarte bună. Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru muncă, disciplină și dăruire!

 Următoarea provocare va fi etapa finală, care se va desfășura pe 1-2 noiembrie, pe stadionul „Dinamo” din Chișinău. Hai, Soroca!
(Mulțumim directorului Școlii Sportive Raionale din Soroca, Oleg Istrati, pentru informația oferită)

Articolul precedentBalul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO
Articolul următor„Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.