Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

La 24 octombrie 2025, în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc Balul Frunzelor Aurii, desfășurat sub genericul „ECO-TOAMNA”. Evenimentul a reunit 15 eleve din clasele a V-a până la a XI-a, care au demonstrat creativitate și originalitate în cadrul probelor pregătite.

Fiecare a primit câte un titlu binemeritat, reflectând efortul și talentul demonstrat. Cea care a impresionat cel mai mult juriul și a fost onorată cu titlul de Crăița Toamnei a fost Olga Bîlici, eleva clasei a IX-a A. Totodată, evenimentul a constituit activitatea de examen pentru eleva Colegiului de Arte „Nicolae Botgros”, Laura Pînzari, care și-a demonstrat abilitățile artistice și organizatorice.

Balul Frunzelor Aurii a fost un prilej de bucurie și eleganță, evidențiind creativitatea și talentul elevilor Liceului Teoretic „Ion Creangă”.

Realizator: Maria Șevciuc

