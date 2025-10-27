Explozia din blocul de la Florești: Un locatar a murit la spital

  Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat, transmite ipn.md

Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit arsuri grave în urma deflagrației, iar în această dimineață s-a stins din viață. „Poliția a pornit o anchetă pe caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei”, a precizat Lilia Harea.

Contactat de IPN, viceprimarul orașului Florești, Ion Munteanu, a menționat că, preliminar, s-a constatat că explozia s-a produs din cauza unui cazan instalat fără autorizație și fără respectarea normelor de siguranță. „Două familii afectate au fost cazate temporar într-un cămin al Liceului „Anton Cehov” din Florești, iar restul locatarilor și-au găsit adăpost la rude sau prieteni”, a adăugat viceprimarul.

În urma exploziei a suferit arsuri și o minoră de 17 ani din locuința vecină.

Explozia s-a produs  sâmbătă într-un apartament de pe strada Mihai Viteazul, 70, provocând pagube semnificative. În urma deflagrației, 51 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuați din bloc.

