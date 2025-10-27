Hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a adunat zeci de soroceni în rugăciune / GALERIE FOTO

Astăzi, la biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Parcul „Mihai Eminescu” al municipiului Soroca, zeci de credincioși s-au adunat pentru a participa la liturghia dedicată hramului sfântului lăcaș. Slujba a fost oficiată într-o atmosferă plină de liniște și credință, aducând împreună oameni de toate vârstele.

Pentru enoriașii bisericii, această zi are o semnificație aparte. Sfânta Cuvioasa Parascheva este considerată ocrotitoarea femeilor, a celor bolnavi și a celor aflați în suferință. Mulți credincioși au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a aprinde lumânări, a aduce flori și a se ruga pentru sănătate, pace și binecuvântare în familiile lor.

Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, este un loc de suflet pentru mulți soroceni. Unii credincioși au adus colaci și mere, alții au oferit ajutor celor nevoiași, considerând că hramul este și un prilej de a face bine.


