Cum s-a desfășurat Festivalul Național al Mărului din Soroca? / VIDEO

Soroca a fost din nou în straie de sărbătoare! Orașul a găzduit cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Național al Mărului, un eveniment care reunește, an de an, tradiția, cultura și bucuria de a trăi toamna.

Sărbătoarea a început cu o paradă spectaculoasă, la care au participat instituțiile din întreg raionul. Elevi, profesori și angajați s-au pregătit cu multă dăruire, purtând costume tradiționale și decoruri inspirate de simbolul evenimentului – mărul. Străzile orașului s-au umplut de culoare, muzică și zâmbete.

Pe scenă, atmosfera a fost una de adevărată sărbătoare. Ansambluri folclorice, artiști locali și oaspeți speciali au oferit publicului momente pline de energie și emoție. Cântecele, dansurile și aplauzele au unit generații și au adus mai aproape spiritul autentic al Moldovei.

Totodată, agenții economici din raion au expus cele mai variate produse pe bază de mere – de la sucuri și dulcețuri tradiționale, până la plăcinte aromate și decorațiuni inspirate din natură. Standurile au fost adevărate expoziții de gust, culoare și creativitate.

Festivalul Mărului este mai mult decât o simplă sărbătoare – este o poveste despre tradiție, comunitate și recunoștință pentru roadele pământului. Este o ocazie prin care ne reamintim cine suntem și cât de bogată este moștenirea culturală a Sorocii.

Ediția din acest an a demonstrat, încă o dată, că atunci când oamenii se unesc în jurul tradiției și al frumosului, rezultatul este o adevărată sărbătoare a sufletului.

Reporter MoJo: Marian Ceban