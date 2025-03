Tableta de vineri: Meciul politic SUA-Rusia a fost câștigat de Putin. Urmează ca și la hochei rușii să-și consolideze pozițiile / VIDEO

Convorbirea telefonică dintre președinții SUA și Rusiei, așteptată cu sufletul la gură de toată lumea, nu zic că a fost un fâs, dar nici nu pot afirma că a însemnat un pas crucial spre încetarea ostilităților de pe câmpul de luptă. Peste măsură de guraliv și agresiv în relațiile cu alții, cum ar fi Mexicul, Canada, Danemarca sau Uniunea Europeană, în general, în cadrul dialogului cu liderul de la Kremlin care, vă amintesc, este dat în urmărire internațională și, în mod normal ar trebui să răspundă pentru crimele săvârșite în acești peste trei ani de război, președintele Donald Trump a fost un simplu mielușel sau, dacă nu vă place această etichetare, un avocat al diavolului. Or, Vladimir Putin a avut o prestație în nota care al caracterizează – mult cinism, ipocrizie, fățărnicie și cu doza de mișto deja etalată și alte dăți, în relațiile cu omologul de la Casa Albă.

Despre faptul că acest meci politic a fost câștigat, și nu oricum, dar detașat, de Kremlin, vorbește și Comunicatul emis de ruși care, altă dată luau o pauză lungă pentru a-și expune părerea, oferind rivalilor/partenerilor de discuții dreptul de a se expune primii pe marginea celor discutate. De data aceasta Putin și K au luat inițiativa în mâinile lor, iar prin acest gest au dorit să demonstreze că nu există autoritate în această lume care i-ar pune la respect și Donald Trump nu este o excepție. O fi el puternic și de neclintit când este vorba despre niște ziariști sau organizații neguvernamentale, dar nu și atunci când are în față un rival care taie și spânzură cum î-i dictează pofta. Ba mai mult, cominicatul emis de Kremlin este mai mare de vreo trei ori, ca volum, decât cel prezentat de Casa albă. Ca să nu zic că în ambele comunicate cuvântul UCRAINA, se pomenește de doar șase-șapte ori, într-un caz fiind vorba despre bogățiile minerale ale acestui mult pătimit stat.

Fără îndoială, contactul telefonic dintre SUA și Rusia a fost necesar ca să nu zic că a fost unul întârziat or, fiecare zi fără împușcători înseamnă salvarea de vieți omenești și o licărire de speranță că și acest război va avea un sfârșit, corect sau pe placul cuiva, rămâne de văzut. Pe de altă parte, planurile lui Donald Trump au fost c-am date peste cap de Vladimir Putin. Or, președintele american și-ar fi dorit încetarea totală a focului și încheierea unui acord de pace, dar rușii au transmis că Putin are mai multe condiții, greu de realizat. În aceste circumstanțe s-a obținut doar o încetare de 30 de zile a focului în domeniul energiei și al infrastructurii, precum și cu negocieri tehnice privind punerea în aplicare a unei încetări a focului maritim în Marea Neagră. Și dacă americanii s-au limitat, în comunicatul lor, la fraze generale, fără a detalia unele prevederi, rușii nu au lăsat loc pentru dubii și interpretări – bunăoară, în comunicatul Kremlinului se spune deschis că „…principala condiție pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a acționa în vederea soluționării acestuia prin mijloace politice și diplomatice ar trebui să fie încetarea completă a asistenței militare străine și a furnizării de informații către Kiev”. Nu știu dacă cu aceste prevederi este de acord și președintele Volodomir Zelensky, dar pe acesta nimeni nici nu l-a în întrebat.

De altfel, în timpul conversației, când Donald Trump a înaintat propunerea privind refuzul reciproc al pârților din conflict de a lovi instalațiile infrastructurii energetice timp de 30 de zile Vladimir Putin a reacționat pozitiv și a dat imediat armatei ruse o comandă corespunzătoare, dar… „În noaptea de după discuția între președinții Donald Trump și Vladimir Putin despre încetarea focului, Rusia a atacat Ucraina cu câteva zeci de drone, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Aceste atacuri nocturne ale Rusiei sunt cele care ne distrug energia, infrastructura și viața normală a ucrainenilor. Astăzi Putin a respins efectiv propunerea de încetare completă a focului. Ar fi corect dacă lumea ar răspunde cu o respingere a oricăror încercări ale lui Putin de a prelungi războiul. Sancțiuni împotriva Rusiei”, a declarat președintele Ucrainei. Pe de altă parte, rămâne de văzut ce a avut în vedere Trump atunci când a zis că, după dialogul cu Putin a avut o convorbire telefonică constructivă telefonică cu Zelensky.

Apropo, fostul șef al forțelor armate ale Statelor Unite în Europa, generalul Ben Hodges a spus că așa-numitul „plan de pace” al lui Trump nu este nimic mai mult decât o „capitulare”. Probabil, omul știe ce spune, deși ne-am dori ca pacea, fie aceasta justă sau durabilă, să se instaureze în această primăvară și să uităm despre această tragedie ca despre un vis urât. Până una-alta, însă, putem spune, cu o mare doză de adevăr, că acest prim meci politic dintre SUA și Rusia a fost câștigat de Kremlin. Acum să vedem cine o să câștige și meciul de hochei dintre cele două țări – or, vorbeam mai sus de ipocrizie și cinism…