Conferința „Visul Prinde Aripi” a adunat antreprenoare și lideri la Soroca / VIDEO

La Soroca a avut loc astăzi, conferința regională „Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prinde Aripi”. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Culturii și a adunat zeci de participante, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri.

Conferința a pus accent pe rolul femeilor în antreprenoriat, pe programele de sprijin pentru dezvoltare și pe oportunitățile de cooperare la nivel național și transfrontalier.

În cadrul sesiunii de deschidere a luat cuvântul Carolina Bugaian, președinta Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova, dar și Doina Nistor, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Acestea au vorbit despre importanța implicării femeilor în economie și despre necesitatea inovării în afaceri.

Reprezentanții unor organizații internaționale și naționale, printre care Oficiul pentru Dezvoltare Agricolă (ODA) și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), au prezentat programe de finanțare și suport pentru antreprenoare.

Un moment mult așteptat a fost sesiunea dedicată poveștilor de succes. Cinci femei antreprenoare au vorbit despre cum și-au transformat visele în afaceri concrete. Acestea au fost Maria Bumbu-Caragia, Antreprenoare, Fondatoare Magdalene Woodbag, Ana Gorea, Antreprenoare, Fondatoare Grădiniță ELA, Diana Sachirciuc, Antreprenoare Start-up Technologic Magic Wish. Alte antreprenoare din Soroca au completat lista, inspirând publicul cu exemple reale din comunitate, cum ar fi Aurelia Pușcaș, Antreprenoare și Elena Cobăsneanu, directoarea redacției Observatorul de Nord.

Conferința „Visul Prinde Aripi” a demonstrat că atunci când femeile sunt sprijinite, comunitățile au mai multe șanse să se dezvolte și să prindă aripi spre viitor.