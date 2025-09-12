O mamă din Soroca cere grafic clar pentru transportul public. Primăria: „Este gestionat de operatori privați”

O mamă din Soroca trage un semnal de alarmă pe rețelele sociale, cerând Primăriei Municipiului să publice un orar real al rutierelor, după ce copiii rămân blocați în drum la început de an școlar. Nemulțumirea a fost exprimată într-un mesaj public adresat administrației locale, unde femeia a subliniat problemele cu care se confruntă zilnic părinții și copiii.

„Către Primăria Municipiului Soroca vin cu o rugăminte de a afișa un orar concret și real după care circulă microbuzele în or. Soroca! Deoarece s-a început anul școlar și s-au început și alte ocupații ale copiilor. Conducându-ne după actualul orar, stau copiii în drum! Trebuie să ia un taxi, sau să meargă părinții după ei. Întrebarea dată adresată la șoferi, nu mai dai de capăt, dau vina unul pe altul. Ne afișați un orar concret pentru a ne orienta real și nu vor apărea neplăceri. Vă mulțumim!”

Problema transportului public în Soroca nu este una nouă. Lipsa unei coordonări clare între operatorii de microbuze și nevoile reale ale pasagerilor provoacă nemulțumiri în rândul cetățenilor, mai ales în perioada anului școlar. Am cerut un răspund de la Primăria Municipiului Soroca, care a precizat că nu are atribuții directe în organizarea transportului public.

„Primăria Municipiului Soroca, nu dispune de o instituție de transport public. La moment, pe teritoriul urbei, transportul public, este gestionat de către operatori economici, care prestează aceste servicii pentru soroceni. Orarul, este afișat în stațiile de așteptare și este stabilit de operatorii economici” ne-a informat serviciul de presă al primăriei.

Deși responsabilitatea pentru respectarea graficului de circulație revine transportatorilor privați, autoritatea locală poate monitoriza situația. Cât privește orarul afișat, de fapt la stații poți vedea frecvența cu care ar trebuie să circule transportul public, nu și un grafic concret.

Menționăm totodată că municipiul Soroca ar putea avea un transport public mai eficient și adaptat nevoilor locuitorilor. Anterior autoritățile locale, alături de experți naționali și internaționali, s-au reunit într-un atelier de lucru pentru a definitiva studiul de fezabilitate privind modernizarea transportului public din oraș.